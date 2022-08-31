التموين: استلام 4.2 مليون طن قمح من المزارعين

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن كميات القمح المستلمة منذ بداية موسم الحصاد وحتي اليوم 31 أغسطس كمية 4.2 مليون طن قمح من المزارعين.

وقال المصيلحي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن ، إن أسعار القمح العالمي بدأت في التراجع حيث يتراوح سعر الطن من 350 إلى 360 دولارا وذلك يكون مقارنة لما كان قبل الأزمة الروسية الأوكرانية والتي كانت 348 ألف طن.

وأضاف المصيلحي أن موسم توريد الأرز حاليا لا يزيد عن 1٪ وذلك في كفر الشيخ بينما الذروة في التوريد ستكون بحلول 15 سبتمبر ، ومستهدف استلام ١.٥ مليون طن لتوفير احتياجات جميع العام.

وتابع المصيلحي: أتوجه بالشكر لرئيس الجمهورية بزيادة الدعم التمويني للأسر الأكثر احتياجا لمدة 6 أشهر، حيث إن أكثر من 50٪ من مستفيدي الدعم الحكومي مستهدفين لزيادة الدعم الاستثنائي بعدد 36 مليون مواطن.