التموين : استلام 3 ملايين طن قمح من المزارعين خلال 40 يوم

تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام الوزارة يفيد بأنه قد تم استلام 3 مليون طن من محصول القمح المحلي منذ فتح باب التوريد في 15 إبريل 2020.

وأكد المصيلحي في بيان صحفي منذ قليل على استمرار عملية توريد القمح المحلي ، في كافة لجان ومواقع الاستلام بكافة محافظات الجمهورية،اعتباراً من اليوم الثالث لعيد الفطر المبارك.

وشدد على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام وزارة التموين مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخري فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.

وكانت الحكومة حددت أسعار شراء القمح المحلى بقيمة 670 جنيهًا للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط، و685 جنيهًا للإردب درجة 23 قيراطًا، و700 جنيه للإردب درجة 23.5 قيراط.

كما يتم توريد تلك الكميات إلى صوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع ومطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد صرح قبل أيام بأنه من المستهدف تسلم نحو 3.2 مليون طن قمح محلى من المزارعين خلال الموسم الحالى.