التموين: استلام 2.9 مليون طن قمح محلي وسداد 14 مليار جنيه مستحقات المزارعين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدل توريد القمح المحلي من المزارعين إلى 2 مليون و 920 ألف طن حتى الآن منذ بدء الموسم في أبريل الماضي وحتى صباح اليوم الأربعاء .

وقال اللواء مهندس شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة للوزارة، إنه تم سداد ما يزيد عن 14 مليار جنيه مستحقات المزارعين .

وبدأ موسم توريد القمح المحلي أول ابريل الماضي وينتهي بنهاية أغسطس المقبل وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام من 5.5 مليون إلى 6 ملايين طن خلال الموسم الحالي.

ورفعت الحكومة سعر توريد القمح المحلي للمزارعين حيث بلغ 865 جنيها للاردب درجة نضافة 22.5 قيراط ، و 875 جنيها للاردب درجة نضافة 23 قيراط ، و 885 جنيها للاردب درجة نضافة 23.5 قيراط .

وقررت وزارة التموين مد فترة استلام الاقماح ‏ من الموردين داخل وامام المواقع التخزينية حتى الساعة الثانية عشر صباحاً ، بالإضافة إلي قيام المديريات بالمحافظات بالمتابعة ‏اليومية لعمليات التوريد والتنسيق ‏مع كافة الجهات المعنية للعمل للتيسير على الموردين وانتظام ‏عمل اللجان بتلك المواقع لمنع حدوث ازدحام بهذه المواقع.

وأوضحت أنه لن يتم السماح بنقل كميات الأقماح من المواقع التخزينية خارج المحافظة إلا بموجب تصريح نقل ومعتمد من الجهة المسوقة حيث يتم تسليم صورة من هذا التصريح لمديرية التموين والتجارة الداخلية أو الإدارات ‏التموينية التابعة لها بالمحافظة المنقول منها الأقماح.‏