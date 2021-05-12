اقتصاد وأسواق

التموين: استلام 2.2 مليون طن قمح محلي واستئناف عمليات التوريد ثالث أيام عيد الفطر

الدولة خصصت أكثر من 16 مليار جنيه لشراء القمح المحلي
محمد مجدي 1:28 م, الأربعاء, 12 مايو 21 1:28 م, الأربعاء, 12 مايو 21

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أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مواقع استلام الاقماح المحلية تسلمت حتى الان قرابة 2.2 مليون طن قمح محلى .

وأكد المصيلحي في بيان اليوم ، أن المتوقع استلامه هذا العام هو 3.4 مليون طن قمح بعد زيادة الطاقة التخزينية له من 1.2 مليون طن إلى 3.4 مليون طن في ال 6 سنوات الأخيرة بعد تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي للصوامع .

وقال أن الوزارة كانت قد خصصت 450 موقع لاستلام الاقماح المحلية تتنوع ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر.

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واضاف أن الدولة قد خصصت أكثر من 16 مليار جنيه لدفع مستحقات المزارعين والموردين للاقماح المحلية .

من جانبه أكد اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع أن عمليات التسليم تتم في المواقع المخصصة لذلك وسط إجراءات احترازية كبيرة تشمل ارتداء ماسكات الوجه وكذلك عمليات التعقيم الدائمة للسيارات التي تدخل تلك المواقع للحفاظ على الموردين ولجان التسليم من فيرس كورونا.

وأكد باسيلي أن العمل في مواقع التسليم سيكون ثالث ايام العيد من الثامنة ص حتى التاسعة مساءا.

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من جانبه اكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية المتحدث الرسمي لوزارة التموين أن الغرفة المركزية لمتابعه تسليم الاقماح المحلية بالوزارة وغرف مديريات التموين التي وجه الدكتور على المصيلحي بإنشائها مع بداية استلام الاقماح فى منتصف الشهر الماضي سوف تستأنف عملها ثالث ايام العيد .

وأشار إلى أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين يتابع يوميا عمليات التوريد وما يستجد بها لحظة بلحظة ، مع الالتزام بمعايير التسليم التي وضعتها الوزارة في جودة القمح المسلم لتلك المواقع والالتزام أيضا بنقل الاقماح الموردة إلى الصوامع يوميا للحفاظ عليها بشكل آمن وسليم.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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