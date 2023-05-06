التموين: استلام 1.2 مليون طن قمح محلي من المزارعين حتي الآن

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية تقريراً من غرفة العمليات المركزية بالوزارة التي تتابع توريد القمح ‏المحلي.

وأفاد التقرير الوارد أن نسب توريد القمح حتى الآن ‏منذ بداية التوريد الفعلي بعد إجازة العيد وصلت إلى 1.2 مليون طن.

وأضاف ‏التقرير الوارد أن نقاط الاستلام التي يصل عددها إلى 420 نقطة ‏متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون ‏المطورة وصوامع المطاحن تفتح أبوابها من الساعة 8 صباحاً وينتهي ‏عملها يومياً مع آخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة 7 مساءاً.

هذا ‏وقد أكد وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أن التقرير الوارد إليه أكد أيضاً ارتفاع جودة القمح المورد وزيادة ‏معدلات نسب التوريد هذا العام عن العام الماضي في نفس التوقيت.

وأشار ‏إلى أن دفع المستحقات يتم بعد 48 ساعة من التوريد، كما أنه قد وجه ‏مديري المديريات بتسهيل عمليات توريد القمح، وتذليل جميع العقبات أمام ‏المزارعين والموردين لتوريد القمح المحلي، وإرسال بيانات بكل الكميات ‏الموردة الى غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي و‏معاون الوزير أن وزير التموين وجه المديريات بتسيير ‏حملات يومية على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلي بها يستخدم في صناعة الأعلاف.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع ‏مباحث التموين بهذا الصدد، مع المتابعة اليومية مع مديري المديريات لنسب التوريد ‏والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام ‏القمح المحلي في أي أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.‏