التموين: استلام مليون و265 ألف طن قمح حتى الآن

محمد مجديأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الجهات المسوقة للقمح المحلي تسلمت مليون 265 ألف طن منذ فتح باب توريد القمح المحلي من المزارعين، في منتصف إبريل الماضي حتي أمس الثلاثاء.وقالت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن لجان الفرز رفضت 2985 طناً نتيجة وجود شوائب وعدم مطابقتها لدرجات

محمد مجدي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الجهات المسوقة للقمح المحلي تسلمت مليون 265 ألف طن منذ فتح باب توريد القمح المحلي من المزارعين، في منتصف إبريل الماضي حتي أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن لجان الفرز رفضت 2985 طناً نتيجة وجود شوائب وعدم مطابقتها لدرجات النظافة، الخاصة بشروط ومواصفات استلام القمح المحلي.

وأضاف ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين لـ”المال”، أن الحكومة تستقبل القمح المحلي من المزارعين في 25 صومعة إماراتية، و75 صومعة تابعة لشركة القابضة للصوامع والتخزين، و105 شون حديثة، وتشتري الحكومة، القمح المحلي من المزارعين بسعري 555 جنيهاً، و575 جنيهاً حسب درجة النظافة.