التموين: استلام مليون و 485 ألف طن قمح حتى الآن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الجهات المسوقة للقمح المحلي تسلمت مليون و485 ألف طن، منذ فتح باب توريد القمح المحلي من المزارعين في منتصف إبريل الماضي، وحتى أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن لجان الفرز رفضت 3150 طناً نتيجة وجود شوائب وعدم مطابقتها لدرجات النظافة، الخاصة بشروط ومواصفات استلام القمح المحلي.

وأكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين لـ”المال”، أن الحكومة تستقبل القمح المحلي من المزارعين في 25 صومعة إماراتية، و75 صومعة تابعة لشركة القابضة للصوامع والتخزين، و105 شون حديثة، وتشتري الحكومة، القمح المحلي من المزارعين بسعري 555 جنيهاً، و575 جنيهاً حسب درجة النظافة.