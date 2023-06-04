التموين: استقبال 300 رأس ماشية سودانية بميناء الثلج فى أبو سمبل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ميناء الثلج بأبو سمبل استقبل فجر اليوم الأحد صندلا محملا بـ300 رأس ماشية قادمة من السودان عبر نهر النيل.

حيث تم نقلها إلى محجر توشكي تمهيدا لذبحها وطرحها للمواطنين بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة إلي الشوادر المقامة في المحافظات استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

من جهته قال المهندس أحمد عبد الحميد العضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكي ، إن اعتماد الدولة على نقل رؤوس الماشية عبر صنادل نهر النيل يساهم في زيادة الكميات التي يتم ضخها بالمنافذ مع توفير أكبر قدر من التأمين لدخولها.

وأكد خلال جولة بمحجر ومجزر توشكي لمتابعة استقبال رؤوس الماشية السودانية استعدادا لعيد الأضحى بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين، استمرار تدفق شحنات الماشية السودانية إلى المحجر، حيث يتم من استقبال من 500 إلى 600 رأس يومياً ، علي أن يتم توريد نحو 250 رأس مذبوحة . لطرحها بالمنافذ المجازر يوميا ومتوقع زيادتها إلى 400 رأس لتلبية احتياجات المواطنين قبل عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور محمد فتحي عطية مدير عام الإنتاج الحيواني بشركة جنوب الوادي، إنه يتم حاليا إستلام العجول السودانية عبر صنادل واردة من السودان إلى أبو سمبل، وهي طريقة مستحدثة عن طريق النقل النهري بجانب النقل البري المتبع عبر طريق أبو سمبل البري.

وأوضح أن الدولة تحرص علي توفير أفضل أنواع الماشية من حيث الصحة وخلوها من الأمراض، لافتا إلي أن ذلك يأتي تتويجها لمجهودات شاقة بذلت منذ 7 سنوات لاستيراد أفضل الأنواع بالسوق المحلية.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة فنية على مستوى عال برئاسة اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث توجهت إلي السودان وأبرمت بروتوكولات للعلاج والتحصينات والتغذية للتخلص بها من جميع الأوبئة والأمراض والحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع والتسمم الدموي وغرغرينا العضلات والالتهاب الرئوي البلوري التي تصيب الماشية.

وأضاف فتحي أنه تم اتباع برامج تغذية متطورة من خلال بروتينات 12%، 14% ، 16% ، للحصول على لحوم سودانية بجودة عالية ، من حيث الشحوم والطعم والرائحة ، موضحا أن جميع العيوب التي كانت تمثل اختلافا عن مثيلتها في مصر اختفت تمامًا.

ولفت إلى أن اللحوم السودانية الموجودة حاليًا في الأسواق تختلف تمامًا عن مثيلاتها التي كانت تطرح منذ 7 سنوات ماضية.