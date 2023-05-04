التموين: استقبال 218 ألف طن قمح في الشرقية حتى الآن

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن محافظة الشرقية تعد الأولى في معدلات توريد القمح للعام السابع على التوالي بكميات بلغت 218 ألف طن حتى الآن، على أن تصل إلى 650 ألف طن بنهاية الموسم.

وقالت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، خلال جولة تفقدية على صومعة صان الحجر إن إجمالي المساحات المنزرعة بالمحافظة بلغت 380 ألف فدان، مشيرة إلى أن معدل التوريد اليومي يبلغ 25 ألف طن، يصل إلى 30 ألف طن في ذروة الموسم.

وأشارت إلى أن الشرقية لديها طاقات تخزينة تصل إلى 800 ألف طن لاستقبال الكميات الموردة، حيث هناك 60 موقعا لاستقبال القمح من المزارعين.

وأوضحت أنها تتضمن 8 صوامع في مراكز صان الحجر والحسينية و الصالحية الجديدة وهيها والقرين ووأبو حماد ومنيا القمح وأبوكبير بالإضافة إلى الهناكر والبناكر والشون.

ولفتت إلى أن الموسم الحالي شهد دخول 4 صوامع حقلية جديدة سعة 10 آلاف طن للواحدة لموسم التوريد القمح المحلي.

وأكدت عبد الرحمن أن جميع الأراضي الزراعية يوجد بها مراكز استقبال لتسهيل عمليات التوريد وتقليل تكلفة النقل عن كاهل المزارعين.

وأشارت إلى أن جميع أماكن التخزين تستقبل الأقماح من المناطق بالمحافظة دون عوائق، موضحه أن القمح سلعة استراتيجية تمثل أمنا قوميا.

ودعت وكيل وزارة التموين بالشرقية المزارعين لتوريد كميات القمح الموجودة لديهم لصالح الدولة لتأمين الاحتياجات من القمح لإنتاج الخبز للمواطنين.

وكشفت عبد الرحمن أنه تم ضبط 220 طن قمح من تاجر حاول التربح وبيعها بالسوق السوداء وذلك بعد تشديد الإجراءات الرقابية المكثفة التي تقوم بها مباحث التموين خلال موسم توريد القمح بالمحافظة.