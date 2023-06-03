«التموين»: استقبال 1800 رأس ماشية سودانية منذ بداية أزمة الخرطوم

قال المهندس أحمد عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكي، إنه تم استقبال نحو 1800 رأس ماشية سودانية، منذ بداية الأزمة الحالية، ليصل إجمالي الكميات التي تم تسلمها، منذ يناير الماضي حتى الآن، 36 ألف رأس.

وأكد عبد الحميد استمرار تدفق شحنات الماشية السودانية إلى المحجر، حيث يتم استقبال من 500 إلى 600 رأس يوميًّا، على أن يتم توريد نحو 250 رأسًا مذبوحة، لطرحها بالمنافذ والمجازر يوميًّا، ومتوقع زيادتها إلى 400 رأس؛ لتلبية احتياجات المواطنين قبل عيد الأضحى المبارك.

ولفت عبد الحميد إلى أن محجر توشكي يمتلك نحو 7800 رأس ماشية حاليًّا كمخزون إستراتيجي، ومن المتوقع زيادة هذه الكميات مع استمرار تدفق الشحنات عبر معبر أرقين البري.

وأشار إلى أن ذلك بالإضافة إلى الاعتماد على النقل النهري من خلال الصنادل وعبّارات النيل من ميناء حلفا السوداني إلى ميناء الرمل المصري، حيث إنه متوقع، خلال أيام، وصول من 5 آلاف إلى 7 آلاف رأس متواجدة على الحدود مع السودان.

وقال المهندس محمود أحمد، مدير مجزر توشكي، إنه يتم اتباع إجراءات السلامة والنظافة والصحة المهنية، في التعامل مع اللحوم؛ لضمان وصولها إلى المستهلك بأمان.

وأوضح أن من اشتراطات وزارة التموين للتعاقد على اللحوم هو حصول المجزر الآلي على شهادات الأيزو وسلامة الغذاء وهو إجراء إجباري، فضلًا عن إشراف الطب البيطري بالكامل منذ تسلم الماشية في السودان قبل وصولها إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن الإشراف الكامل من قِبل وزارة الزراعة على وسائل النقل وتسكينها داخل المحاجر.