التموين: استخراج 1.5 مليون بطاقة جديدة فى 4 أشهر

المال -خاص: قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات لـ«المال»، إنه تم استخراج ما يقرب من 1.5 مليون بطاقة تموينية ذكية، ما بين جديدة، وبدل فاقد، وبدل تالف، فى الفترة من يناير الماضى حتى الآن، مؤكدًا…

المال -خاص:

قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات لـ«المال»، إنه تم استخراج ما يقرب من 1.5 مليون بطاقة تموينية ذكية، ما بين جديدة، وبدل فاقد، وبدل تالف، فى الفترة من يناير الماضى حتى الآن، مؤكدًا أنه لم يتم رفض أى بطاقة لسبب مفردات المرتب.

وأكد رمضان، أنه ليس هناك تأخير فى إصدار البطاقات التموينية الذكية الجديدة للمواطنين، موضحًا أنه يجب على من يتقدم لمكتب التموين، تسجيل رقمه، عبر إرسال رسالة قصيرة على الرقم الموجود فى المكتب التموينى، ومن ثم انتظار رسالة ترسل له للتأكيد على موافقة الطلب للبطاقة الجديدة.

وأضاف أن البطاقات التموينية التى يتم التقدم بطلبات الحصول عليها من قبل المواطنين، يتم استخراجها خلال أسبوعين فقط من تاريخ تقديم المواطن لطلب استخراجها من مكاتب البريد، والموافقة عليها.

وأشار رمضان إلى أن إجمالى تكلفة الخدمة حتى حصول المواطن على البطاقة لن تتجاوز جنيهين، إذ يقدم المواطن طلبه بمكتب التموين وبمجرد تقديم الطلب سيقوم بإرسال رسالة فارغة بقيمة 1 جنيه من التليفون المحمول الخاص به على رقم «91237».

ولفت إلى أنه سيتم الرد على المواطن فى الحال بأن طلبه تم تسجيله على النظام الإلكترونى أم لا، وحال عدم تسجيله سيمكنه الرجوع لمكتب التموين للتأكد من تسجيل طلبه أمامه، وبعد أسبوع من تسجيل طلب المواطن سيتم الرد على عليه برسالة على رقم المحمول الخاص به بأن طلبه تم قبوله أو رفضه، وحال الرفض سيتم ذكر أسباب الرفض.

وتابع، أنه فى حال قبول الطلب سيتم إرسال رسالة أخرى للمواطن بعد 15 يومًا عمل من تقديم الطلب تفيد بأن بطاقته تم استخراجها وعليه التوجه لمكتب التموين لاستلامها، وبمجرد استلام المواطن البطاقة من مكتب التموين سيرسل رسالة أخرى بقيمة جنيه واحد على نفس رقم الخدمة «91237» ويكتب داخل الرسالة رقم «1».

واستطرد، أنه سيتم الرد على المواطن برسالة مجانية تتضمن الرقم السرى الخاص ببطاقته التموينية وتفعيل البطاقة، ويتم تقديم هذه الخدمة لأول مرة يحصل فيها المواطن على الرقم السرى بنفسه دون أن يعلمه أحد غيره، الرسائل التى سيتم الرد بها على المواطن من خلال المحمول مجانية.

وأوضح رمضان أن ما سيقوم بسداده المواطن لهذه الخدمة حتى حصوله على البطاقة لا يتجاوز جنيهين فقط من خلال إرساله رسالتين قيمة كل رسالة جنيه واحد، كما أن ثمن الكارت الذكى لبطاقة التموين سواء بدل تالف أو فاقد أو استخراج بطاقة جديدة سيظل قيمته ثابتة 20 جنيها فقط