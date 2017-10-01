التموين : استخراج مليون بطاقة ذكية خلال 6 شهور

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا حول ما تم تسليمه من بطاقات التموين الذكية بدل تالف، وبدل فاقد، وفصل اجتماعي، واستبدال البطاقات الورقية بإلكترونية، بمختلف المحافظات خلال الشهور الستة الماضية .

أفاد التقرير الصادر عن الإدارة العامة للبطاقات والسلع، وحصلت “المال” على نسخة منه، بتسليم نحو مليون بطاقة أسرة تضم 4 ملايين و750 ألف مواطن، وحصلت القاهرة على 92723 بطاقة ، الجيزة 69376 بطاقة ، القليوبية على 27345 بطاقة، الإسكندرية 22753 بطاقة، بورسعيد 8551 بطاقة، السويس 9662 بطاقة، الإسماعيلية 14747 بطاقة، البحيرة 64502 بطاقة ، الدقهلية 98354 بطاقة.

بينما حصلت محافظة الغربية على 64478 بطاقة، الشرقية 88954 بطاقة، كفر الشيخ 23623 بطاقة، المنوفية 46905 بطاقة، الفيوم 27126 بطاقة ، بني سويف 24559 بطاقة، المنيا 116370 بطاقة، أسيوط 41399 بطاقة، وسوهاج 60381 بطاقة .

وحصلت قنا على 22977 بطاقة، الأقصر 9657 بطاقة، أسوان 13124، البحر الأحمر 3367 بطاقة، مطروح 905 بطاقة، شمال سيناء 3541 بطاقة، وجنوب سيناء 774 بطاقة .

وأهابت “التموين” بالمواطنين ضرورة الاحتفاظ ببطاقاتهم التموينية وعدم تركها لدى البدال التمويني، أو صاحب المخبر لأي سبب من الأسباب.

