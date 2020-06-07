التموين: استخراج البطاقات التموينية إلكترونيا

أكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم عمل خدمة جديدة للمواطنين في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا في مصر وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التموين دعم مصر .

وقال مدكور منذ قليل خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر، إن تلك الخدمات هي تغيير مكان البطاقة من محافظة لمحافظة أخرى.

وأضاف مدكور أن من بين تلك الخدمات استخراج بدل فاقد و تالف البطاقات التموينية كذلك استخراج البطاقات التموينية للعمالة المؤقتة من خلال تسجيل البيانات.

وأكد مدكور أن دورة استخراج تلك البطاقات سيستغرق 15 يوما فقط.

ويبلغ الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى الموازنة المالية 2019ـ 2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه دعم للسلع التموينية، مقسمة إلى 38 مليار جنيه للتموين، و51 مليار جنيه للخبز.

وتضم منظومة التموين 21 مليون بطاقة تموينية، لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن، يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات.

ويحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيهًا لأول 4 أفراد، وباقى الأفراد 25 جنيهًا كل شهر يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، بإلإضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًّا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.