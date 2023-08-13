التموين: ارتفاع نسبة المشاركة بالأوكازيون الصيفي لـ 258 محلا في الجيزة

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إرتفاع عدد المحال المشاركة بفترة التصفية الثانية ( الاوكازيون الصيفي) إلي 258 محلا علي مستوي المحافظة منذ بدء الموسم وحتي الآن.

وأكدت هالة غريب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة ، استمرار الحملات الرقابية للتأكد من التزام تلك المحال بوضع سعرين علي المنتج بالإضافة إلي منع الاوكازيون الوهمي ، مشيرة إلي انه حتي الآن تم تحرير 4 محاضر لمخالفات متنوعة.

وأوضحت غريب في بيان اليوم، أن المحال المشاركة مقسمة إلي 5 قطاع عام و253 قطاع خاص، و32 استثماري ، مشيرة إلي أن محلات الملابس تصدرت قائمة المشاركين بـ 193 محلا ، والمحلات الشاملة 17 فرعا و المنتجات الجلدية بـ 20 محل و مستحضرات التجميل 8 محلات والأدوات المنزلية 6 محلات و 4 للسجاد.

وشددت غريب على أنه ستكون هناك في رقابة تجارية مشددة من قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، للتأكد من الاعلان عن نسبة التخفيضات المقدمة للمستهلكين، وجودة البضائع المطروحة للمستهلكين، وفواتير البيع الموجودة في المحال.

من جهته قال أحمد أبو الفضل مدير عام الادارة العامة للرقابة على الانشطة السلعية والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بمجرد صدور قرار الوزير رقم 102 لسنة 2023 تم انشاء ورشة عمل داخل وزارة التموين بهدف توحيد القوانين التي يتم العمل بها في التموين، وتذليل كافة العوائق التي تواجه التاجر.

وأضاف أبو الفضل، أن فترة اصدار تصريح المشاركة في الاوكازيون لا يستغرق 15 دقيقة، ومن حق صاحب المحل التجاري أن يقوم بتكليف أحد الاشخاص الحصول على تصريح المشاركة نيابة عنه.

وأشار أبو الفضل إلى أن وزارة التموين لا تتدخل في رغبة مشاركة المحل التجاري في الاوكازيون من عدمه، ولا تتدخل في نسبة الاوكازيون التي يقوم بها كل محل تجاري، كما أن الاوكازيون الصيفي الحالي يشارك فيه محال ملابس وأحذية ومنتجات جلدية ومفروشات واجهزة منزلية.