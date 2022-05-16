التموين: ارتفاع معدل توريد القمح المحلي لـ 1.854 مليون طن حتي الآن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إرتفاع معدل توريد القمح المحلي من المزارعين إلي 1.854 مليون طن حتي الآن منذ بدء الموسم في ابريل الماضي .

وقال اللواء مهندس شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين في تصريحات صحفية ، أنه تم سداد 8.5 مليار جنيه مستحقات المزارعين .

ولفت الي باسيلي إلي الموسم مبشر للغاية وهناك زيادة في الكميات الموردة بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومية لتشجيع المزارعين علي التوريد فضلا عن الحوافز التي قدمتها في إطار حرص الدولة علي الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية.

وبدء موسم توريد القمح المحلي في أول ابريل الماضي وينتهي بنهاية أغسطس المقبل وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام من 5.5 مليون إلي 6 ملايين طن خلال الموسم الحالي.

وقامت الحكومة برفع سعر توريد القمح المحلي للمزارعين حيث بلغ 865 جنيها للاردب درجة نضافة 22.5 قيراط ، و 875 جنيها للاردب درجة نضافة 23 قيراط ، و 885 جنيها للاردب درجة نضافة 23.5 قيراط .