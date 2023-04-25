التموين: ارتفاع معدل توريد القمح المحلي إلى 70 ألف طن منذ بدء الموسم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع كميات القمح الموردة من المزارعين، خلال موسم حصاد القمح المحلي 2023 إلى 70 ألف طن، منذ بدء الموسم منتصف أبريل الجاري وحتى الآن.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن هناك 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية تستقبل المحصول المحلي من المزارعين، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتوفير جميع الإجراءات اللازمة لضمان عمليات التوريد والتسهيل على المزارعين، كما تم التنسيق مع وزارة المالية على سرعة صرف وسداد المستحقات المالية خلال 48 ساعة من التوريد.

وشدد المصيلحي على حظر نقل القمح المحلي خلال الموسم الجاري من محافظة إلى أخري إلا بموافقة مسبقة من مديرية التموين التابع لها، كما حذر أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتهما من حيازة القمح المحلي أو استخدامه كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف.

وأشار وزير التموين إلى أنه تم تدبير احتياجات مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر من القمح المستورد عبر البورصة المصرية للسلع، مع حظر استخدامهم للقمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة لديها طاقات تخزينة تصل لـ5.5 مليون طن، وذلك بالصوامع التابعة لوزارة التموين إضافة إلى صوامع القطاع الخاص والهناجر والبناكر.

وأضاف باسيلي أنه يتم حاليا زيادة الطاقة التخزينية لعدد 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية لتصبح 10 آلاف طن بدلا من 5 آلاف طن للصومعة الواحدة، موضحَا أنه تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن بتكلفة تصل إلي 60 مليون جنيه.

من جهته قال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال جوله تفقدية في محافظة المنيا لمتابعة توريدات القمح المحلي من المزارعين أن الأيام القادمة ستشهد زيادة في عمليات توريد المحصول.

وأشار الشحات إلي أن ذلك يأتي بعد انتهاء موسم الإجازات و خاصة بعد رفع أسعار التوريد إلي 1500 جنيهًا للأردب بدرجة نقاوة 23.5، أما درجه نقاوة 23 بقيمة 1475 جنيها، ودرجة نقاوة 22.5 سعرة 1450 جنيها للأردب الواحد.

جدير بالذكر أن الحكومة حددت سعر ضمان توريد أردب القمح المحلي لموسم 2023 بقيمة ألف جنيهًا بجانب 250 جنيهًا حافز إضافي ليصبح سعر أردب القمح 1250 جنيهًا مقارنة بـ885 جنيهًا في الموسم الماضي.

كما قامت الحكومة بإضافة 250 جنيهًا أخري على سعر توريد الأردب طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التضخم العالمي ودعمًا للمزارعين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على صومعة نفرتيتي بمطحن بوهلر في محافظة المنيا بمشاركة الدكتور محمود يوسف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا و قيادات شركة مطاحن مصر الوسطى.