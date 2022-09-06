«التموين»: ارتفاع عدد المشاركين بالأوكازيون الصيفي إلى 3176 محلًا

ارتفع إجمالى عدد المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون الصيفى للملابس إلى 3176 محلا حتى مطلع شهر سبتمبر الجاري، وفقاً لمصادر مطلعة بوزارة التموين.

كشف أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«المال»، أن عدد المحال المشاركة فى الأوكازيون واصل الارتفاع ما بين محال ملابس وأدوات منزلية ومصنوعات جلدية، منذ بدء موسم التصفية الثانية للأوكازيون الصيفى فى 8 أغسطس الماضي.

وقال مدير عام الرقابة بالتموين، إن عدد المحال التى تم توقيع مخالفات عليها فى الأوكازيون الجارى بلغت 645 مخالفة، تتنوع ما بين عدم الإعلان عن سعر البيع قبل وبعد، ونسبة الخصومات، وتخفيضات وهمية، واستخدام لغة أجنبية، وعدم حصول على ترخيص من مديرية التموين التابعة بالمشاركة فى الأوكازيون.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا وزاريا بمد فترة التصفية الثانية الأوكازيون إلى 1 أكتوبر القادم، بدلا من 8 سبتمبر الجاري، تزامنا مع بدء موسم العام الدراسى الجديد 2023/2022.

من جهته، قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين لـ«المال»، إن قرار مد الأوكازيون يهدف إلى تنشيط التجارة الداخلية وتلبية احتياجات المستهلكين من الملابس، والأحذية، والمنتجات الجلدية، كما أنه وجه أيضَا بقيام مديريات التموين فى المحافظات بتسهيل دخول المحال الراغبة فى المشاركة فى الأوكازيون.

وأضاف خليل، أن التخفيضات الموجودة بالمحال المشاركة بالأوكازيون تتراوح من 25 إلى %50 وذلك فى جميع المحال المشاركة، والتى تتنوع ما بين قطاع عام، وخاص، واستثماري.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدأت فى عمل تخفيضات الأوكازيون الصيفى فى التصفية الثانية يوم 8 اغسطس الماضي، متوقعة مشاركة ما بين 3500 و4 آلاف محل مشارك فى العروض المقدمة.