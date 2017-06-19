التموين: احتياطي القمح 4.4 مليون طن.. ويكفي 5 شهور

خالد بدر الدينأكد محمد سويد، المتحدث باسم وزارة التموين، أن احتياطي القمح لدى مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، يبلغ 4.4 مليون طن من الإمدادات المحلية والمستوردة، ويكفي احتياجات البلاد لمدة 5 شهور.وأضاف سويد لرويترز اليوم الإثنين، أن مخزون القمح يشمل مليون طن من القمح المستورد، كما ذكر مت



خالد بدر الدين

أكد محمد سويد، المتحدث باسم وزارة التموين، أن احتياطي القمح لدى مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، يبلغ 4.4 مليون طن من الإمدادات المحلية والمستوردة، ويكفي احتياجات البلاد لمدة 5 شهور.

وأضاف سويد لرويترز اليوم الإثنين، أن مخزون القمح يشمل مليون طن من القمح المستورد، كما ذكر متحدث باسم وزارة الزراعة المصرية إن المزارعين المصريين أنتجوا ما يتراوح بين 8 ملايين و9 ملايين طن من القمح هذا الموسم باعوا منها 3.6 مليون طن فقط للحكومة، وإن كانت مصر مازالت تشترى قمحا من دول أجنبية لتوفر احتياجاتها من هذه السلعة المهمة.

وكانت رئاسة الجمهورية قد قالت في بيان صحفي نهاية مايو الماضى إن الحكومة اشترت 3.6 مليون طن قمح من المزارعين المحليين منذ بدء الحصاد في منتصف أبريل من هذا العام.

ويمتد موسم شراء القمح المحلي حتى يوليو المقبل، وقالت وزارة التموين إنها تستهدف شراء ما بين 3.5 مليون إلى 4 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام.