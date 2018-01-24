التموين: احتياطي القمح 3 ملايين طن.. ويكفي حتى مايو

خالد بدر الدينأعلن محمد سويد، مستشار وزير التموين، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطي الإستراتيجي للقمح في مصر يبلغ 3 ملايين طن، ويكفي احتياجات البلاد حتى أوائل مايو المقبل.وأضاف سويد، في اتصال هاتفي مع وكالة "رويترز"، أن مصر تستهلك 800 ألف طن من القمح شهريًا، على أن يبدأ موسم حصاد القمح المحلي من

خالد بدر الدين

أعلن محمد سويد، مستشار وزير التموين، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطي الإستراتيجي للقمح في مصر يبلغ 3 ملايين طن، ويكفي احتياجات البلاد حتى أوائل مايو المقبل.

وأضاف سويد، في اتصال هاتفي مع وكالة “رويترز”، أن مصر تستهلك 800 ألف طن من القمح شهريًا، على أن يبدأ موسم حصاد القمح المحلي منتصف أبريل وينتهي منتصف يوليو من كل عام.

وتستهلك مصر 9.6 مليون طن من القمح سنويًا لإنتاج الخبز المدعم، ولذلك تستورد سنويًا لتلبى احتياجات السكان، منها 5.580 مليون طن من القمح في 2016-2017 مقابل 4.440 مليون طن في العام السابق.