التموين: احتياطي السلع يكفي 5 أشهر

- المصيلحي: واقعة قيادات الوزارة تصرفات شخصية.. وليس لنا علاقة بالأمرمحمد مجديقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن واقعة ضبط رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومستشاري الوزير للإعلام والاتصال السياسي، ليس لها علاقة بالوزارة، مشيرًا إلى أنهم غير موظفين بال

– المصيلحي: واقعة قيادات الوزارة تصرفات شخصية.. وليس لنا علاقة بالأمر

محمد مجدي

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن واقعة ضبط رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومستشاري الوزير للإعلام والاتصال السياسي، ليس لها علاقة بالوزارة، مشيرًا إلى أنهم غير موظفين بالديوان العام، وما حدث تصرفات شخصية.

وأشار المصيلحي، إلى أن الواقعة ليس لها علاقة بالتموين أو هيئة السلع التموينية، لأن الشركة القابضة تشترى السلع لصالح المجمعات الاستهلاكية ونحصل اللحوم والدواجن من جهاز الخدمة الوطنية، مؤكداً أنه لا يجب الخلط بين القابضة والتموين، نافيًا قيام الرقابة الادارية طلب أي ملفات تخص التموين، وكذلك التحول للدعم النقدي بعد هذه الواقعة.

جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي، واللواء أحمد حامد محافظ السويس، اليوم الخميس.

وأوضح المصيلحي، أن الوزارة مستمرة في ضخ السلع حتى بعد رمضان، والاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي لفترات تصل إلى 5 شهور، لافتاً إلى أن مصر بها أرز يكفيها وموجود لمدة تزيد عن 5 أشهر، وتحديد مساحة زراعة الأرز إلى 740 ألف فدان بسبب حصة مصر من المياه.

وأضاف أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي حتى ٥ أشهر قادمة، والزيت 4 شهور والسكر ما يقارب 6 آخرين.

وأكد الوزير، حرص الوزارة على تطوير منظومة التجارة الداخلية لأنها تمثل جزءً رئيسيًا للدخل النقدي لمصر، وتمثل من 16-17% من الناتج القومي.

ولفت الوزير، إلى أن المشكلة الحقيقية لتنمية قطاع التجارة الداخلية تقع في قلة الأسواق المنظمة على مستوى محافظات الجمهورية، ويضطر التجار إلى التنقل بين المحافظات التجارية والمنتجة مما يزيد من تكلفة النقل وزيادة نسبة الفاقد، ولهذا الوزارة مستمرة في العمل على زيادة المناطق اللوجيستية.

وكشف المصيلحي عن وجود اهتمام من القيادة السياسية بانشاء قاعدة بيانات حديثة لمستحقي الدعم حتي يتسني للدولة توصيل الدعم اليهم دون أي خروقات.



ونفى رفع قيمة الدعم المقررة للفرد علي بطاقات التموين، وقال إنه يدرس مع وزارة التضامن ووزارة المالية حزمة الخدمات الاجتماعية لمحدودي الدخل.

من جانبه، أشار الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين للاستثمار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أنه سيتم إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 30 فدانًا تقدر استثماراتها بقيمة ملياري جنيه، وتوفر ١٠-١٥ ألف فرصة عمل مباشرة، و٤٠-٦٠ ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وأضاف عشماوي، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سيتولي مهمة الترويج والتواصل مع أفضل الشركات المختصة بإدارة الأصول، وأن أهداف الجهاز تحقيق توافق بين مطالب المستثمر واحتياجات المحافظة، موضحًا أن الجهاز يعمل بكل طاقته لتهيئة الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضى بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لإنشاء هذه المشروعات الكبرى.

وتطرق إلى أن الجهاز يستهدف التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية وتوفير الأراضى المرفقة لتنظيم قطاع التجارة الداخلية، وتوفير احتياطات آمنة من السلع الغذائية، موضحًا أن الجهاز لديه خطة لضبط الأسعار وتقليل الفاقد والتالف منها والحفاظ على الجودة.

ولفت اللواء أحمد حامد محافظ السويس في كلمته، إلى أن المنطقة اللوجيستية هي في منطقة واعدة تقع في منتصف خمس موانئ رئيسية داخل مصر والطريق الدائري الذي يربط بين القاهرة والعاصمة الادارية الجديدة وجبل عتاقة.

وأكد ثقته أنه سيتم إنشاء المنطقة بسرعة للعمل على خلق فرص عمل حقيقية مستدامة لأبناء المحافظة.