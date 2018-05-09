التموين: احتياطي السكر يكفي 7 أشهر

محمد مجدي قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأربعاء، إن احتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى 7 أشهر، مؤكدا على توافر السلع للمواطنين مما يؤدى ضبط الأسعار وإتاحة الفرصة للمواطنين لاختيار ما يشاؤون من السلع. وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضبط الأسعا

محمد مجدي

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأربعاء، إن احتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى 7 أشهر، مؤكدا على توافر السلع للمواطنين مما يؤدى ضبط الأسعار وإتاحة الفرصة للمواطنين لاختيار ما يشاؤون من السلع.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضبط الأسعار طوال فترة شهر رمضان المبارك، من خلال إقامة معارض على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى توفير سيارات متنقلة للوصول إلى الأماكن المهمشة والتى لا يتوافر بها منافذ للسلع.

وأشار المصيلحي إلى أنه الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة على مد مدة المعرض حتى نهاية الشهر الحالي بدون أي أعباء على العارضين، مشيرا إلى أن المعرض سيشهد تقديم سحوبات وجوائز للمواطنين.

وفيما يتعلق بالمعارض فى محافظة شمال سيناء، أشار المصليحي، إلى أنه تم الاتفاق مع محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرور على تقديم تخفيضات إضافية بمعارض السلع المقامة بها على كافة السلع.

وفيما يتعلق بمشروع جمعتي قال المصيلحي انه يجري الآن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع جمعيتي بإنشاء 1300 منفذا، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تضمنت إنشاء 3000 منفذ.

وحول توزيع شنط رمضان أوضح المصيلحي، أنه تم زيادة عدد المستفيدين من الشنط الرمضانية لتبلغ 1.7 مليون مستفيد.

ونوه إلى أن تكلفتها تبلغ 51.5 جنيه وسيتم بيعها بسعر 25 جنيها للشنطة وسيتولى جهاز الخدمة الوطنية توزيعها.