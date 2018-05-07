التموين: احتياطي السكر ضعف المقرر والزيت يكفي حتى 4 أشهر

محمد مجدي قال الدكتور علي المصلحيي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك توجيهاته مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ علي احتياطات استراتيجية من السلع الاستراتيجية.وأوضح أن احتياطي البلاد من السكر يبلغ ضعف المقرر، حيث يبلغ 750 ألف طن سكر، كما أن الاحتياطي من الزيت التمويني يكفي

محمد مجدي

قال الدكتور علي المصلحيي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك توجيهاته مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ علي احتياطات استراتيجية من السلع الاستراتيجية.

وأوضح أن احتياطي البلاد من السكر يبلغ ضعف المقرر، حيث يبلغ 750 ألف طن سكر، كما أن الاحتياطي من الزيت التمويني يكفي من 3 إلي 4 أشهر بعدما كنا نعاني من النقص الشديد فيه.

وأضاف المصيلحي، خلال زيارته لمحافظة مطروح: “سعيد وفخور بتواجدي في هذا المكان العظيم محافظة مطروح، وتلبية دعوة اللواء علاء أبوزيد”، وما رأيته في مطروح نموذجا لكيفية عمل التنمية المحلية المتكاملة، ووجوده رغبة حقيقة في الخدمة المواطنين، وإيمان بأن المواطن هو الغاية والهدف الأساسي لمختلف الخطط والاستراتيجيات، وعلي سبيل المثال محطة تعبئة البوتاجاز والتي كانت غير قابلة للإدارة، وأصحبت الآن على أعلي مستوي، مما يعكس وجود هدف واضح وتخطيط جيد ومتابعة ودقة في التنفيذ”.

وأشار إلي أنه سيتم الإنتهاء من إنشاء صومعة لتخزين الغلال في منطقة الشمامة بمركز الحمام بسعة تخزينية 45 ألف طن قمح بتكلفة إجمالية قدرها 110 مليون جنيه، العام المقبل، وذلك ضمن منظومة تطوير صوامع الغلال على مستوي الجمهورية.