التموين: احتياطى القمح يكفى حتى منتصف أبريل

خالد بدر الدين أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين المصرية اليوم الأحد، أن احتياطي القمح الاستراتيجي لمصر يكفي الاستهلاك المحلي حتى بداية موسم الحصاد في النصف الثاني من أبريل المقبل، ولكنه لم يذكر رقما جديدا لمستوى الاحتياطيات. كانت الوزارة قد قالت في وقت سابق هذا الشهر إن احتياطيات القمح ت

خالد بدر الدين

أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين المصرية اليوم الأحد، أن احتياطي القمح الاستراتيجي لمصر يكفي الاستهلاك المحلي حتى بداية موسم الحصاد في النصف الثاني من أبريل المقبل، ولكنه لم يذكر رقما جديدا لمستوى الاحتياطيات.

كانت الوزارة قد قالت في وقت سابق هذا الشهر إن احتياطيات القمح تبلغ 3.4 مليون طن وتتوقع شراء 7 ملايين طن في السنة المالية الحالية التي بدأت يوليو الماضى وتنتهى فى 30 يونيو المقبل.

وتسعى الهيئة العامة للسلع التموينية لشراء شحنات من القمح اللين وقمح الطحين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.

وذكرت وكالة رويترز أن الهيئة العامة للسلع التموينية كانت أصدرت فى منتصف الشهر الماضى مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من الأول إلى العاشر من يناير المقبل ويجب أن تكون عروض الأسعار على أساس التسليم على ظهر السفينة مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.