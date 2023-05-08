التموين : اتجاه لتحديد جرامات من الذهب يُسمح بدخولها مع المصريين القادمين من الخارج (فيديو)

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب أن المقترح الذي تقدم به الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بسبب وجود فجوة في الذهب الموجود في السوق المصري، وإيجاد آلية لإتاحة المعروض من الذهب في السوق المصرية بهدف إستقرار الاسعار في السوق.

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية ام بي سي مصر، أن السوق يرتفع بقيمة 100 و150 جنيه، وهو شئ مزعج جدًا للعاملين في القطاع والغير عاملين بالقطاع.

وأكد فرج أن مبادرة وزارة التموين بشأن إعفاء المصريين القادمين من الخارج عند شرائهم الذهب من الخارج، هو أن أي مصري قادم من الخارج عبر الموانئ أو المطارات يتم إعفاءه من 100 إلي 150 جرام بما يساوي 3 سبائك ذهبية زنة 50 جرامًا للسبيكة الواحدة من الرسوم.

وتابع مستشار وزير التموين لشئون الذهب أن تلك المباردة تعمل على وفرة الذهب في السوق المحلية، مع حل الأزمة الدولارية ومحاولة توفيره.