«التموين»: إنشاء 22 سوق نصف جملة لتوفير السلع بأسعار مخفضة (فيديو)

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين و رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بإنشاء أسواق نصف جملة بنظام حق الانتفاع لزيادة الحجم المعروض وذلك خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.

وأضاف عشماوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد، أن أسواق الجملة تكون كبيرة وتبلغ مساحتها 100 فدان، وبجانب ذلك سيتم إنشاء أسواق نصف جملة بدلا من الشوادر المقامة في الشوارع وذلك للحفاظ على أسعار متوازنة حتى نهاية هذا العام.

وتابع عشماوي أن هناك حاجة لإنشاء أسواق نصف الجملة بمساحات مختلفة وتبدأ من 2 فدان حتى 10 أفدنة داخل المناطق كثيفة السكان مثل مصر الجديدة ومدينة نصر.

ولفت عشماوي إلى أن إنشاء أسواق نصف جملة بنظام حق الانتفاع تحافظ على استقرار أسعار السلع، موضحا أن مصر تحتاج إلى إنشاء 22 سوق جملة بمساحات كبيرة وهو ما يوفر على توافر السلع بأسعار مناسبة.