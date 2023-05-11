«التموين»: إنشاء كارت السجل التجاري خلال 6 شهور بالتعاون مع فيزا

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إنه سيتم إنشاء كارت السجل التجاري بالتعاون مع أحد البنوك الخاصة وشركة فيزا العالمية خلال 6 شهور، في إطار خطة الدولة لدعم التحول الرقمي.

وقال عشماوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم إنه جار الحصول على موافقة البنك المركزي لاستخراج الكارت، مشيرا إلى أنه سيتضمن كافة البيانات الخاصة بالمنشأة للتسهيل على أصحاب المنشآت التجارية والصناعية استخدامه من خلال ماكينات “اي تي ام” لاستخراج سجل تجاري.

وأكد عشماوي أنه تم تطوير السجل التجاري خلال الفترة الماضية وارتفع عدد مكاتب السجل التجاري من 94 مكتبا إلى 104 مكاتب تتضمن مكاتب نموذجية تقدم كافة الخدمات الخاصة.. لافتا الى أنه يوجد ما يتراوح من 5.2 مليون الى 5.4 مليون سجل على قواعد بيانات منتظمة، وزاد عدد معاملات السجل التجاري بنحو 30% مقارنة بالعام المنصرم لتصل إلى 3.4 مليون معاملة.

وأضاف أنه تم الربط مع 35 مؤسسة حكومية وغير حكومية وتم أيضا إضافة 12 خدمة من خدمات السجل التجاري عبر بوابة مصر الرقمية.

وتابع عشماوي: إنه بجانب ذلك يتم إتاحة الخدمات المصرفية عبر بوابة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أي سكور” لافتا إلى أنه يوجد الآن مكاتب سجل تجاري داخل 5 بنوك (الأهلي-البنك التجاري الدولي-الاسكندرية-القاهرة) لافتا الى أن هناك العديد من البنوك طلبت توفير مكتب للسجل التجاري داخل فروعها.

وأكد عشماوي أنه يتم وحدات السجل التجاري في المولات التجارية في إطار التسهيل على المواطنين فضلا عن افتتاح فروع العديد من المكاتب في الغرف التجارية.