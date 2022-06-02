التموين : إنتاج فدان القمح تخطى 22 أردبًا وارتفاع معدلات التوريد

أجرت بوابة “المال نيوز” جولة تفقدية على صوامع القمح في محافظة الشرقية بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين والتي لوحظ خلالها أن نقاط استلام وتجميع القمح تشهد إقبالا كبيراً من المزارعين لتوريد المحصول المحلي، وذلك بعد قرار وزير التموين بشأن ضوابط التوريد الخاصة بحصر الأراضي من قبل اللجان المشتركة بين وزارتي التموين والزراعة للتأكد من نسب التوريد وفقا المساحات المنزرعة.

وقال اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، إن الموسم المحلي هذا العام فاق التوقعات، لافتا إلى زيادة معدلات إنتاجية الفدان لنحو 22 أردب قمح.

وأوضح أن هناك ارتفاعا في معدلات التوريد عن الأعوام الماضية، بفضل الحوافز الاستثنائية التي منحتها القيادة السياسية للمزارعين التي تبلغ 65 جنيها لتصبح قيمة استلام الأردب الواحد تتراوح من 865 و885 جنيها وفقا لدرجات النظافة، بجانب التسهيلات المقدمة من جانب لجان الفرز والاستلام، لافتاً إلى أنه مستهدف استلام من 5.5 مليون طن إلى 6 ملايين طن قمح محلي.

من جانبه، قال المهندس مصطفى الحناوي مسئول صوامع الشرقية والإسماعيلية بالشركة القابضة الصوامع والتخزين، إن قرار وزير التموين بشأن ضوابط التوريد ساهم في زيادة اقبال موردي القمح علي تسليم المحصول لنقاط التجميع.

وأوضح الحفناوي أن اللجان المشتركة من وزارتي التموين والزراعة، تنفذ القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2022، والخاص بفحص وحصر الأراضي التي تم حصادها ولم تورد القمح المحلي لمراكز الاستلام والتجميع، بحد أدنى 12 إردبا عن كل فدان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها.

وشنت اللجان حملاتها على عدد من الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية، لحصر الأراضي غير الملتزمة بتوريد الكميات المقررة، حيث تم المرور على عدد من الأراضي الزراعية بالمحافظتين الاسماعيلية والشرقية للتأكد من التزامهم بتسليم الكميات المزروعة والتي تم حصرها، إلى مراكز التسليم أو التجار.

وأنذرت اللجان المزارعين بتقديم ما يثبت توريد القمح لصالح الحكومة أو التجار على أن يتم منحهم مهلة تتراوح من 48 ساعة إلى أسبوع لإثبات الجهة التي تم توريد القمح لها.

وأكد الحفناوي أن عملية التوريد تتم بشكل منتظم بصفة دورية ويومية وأن نسبة التوريد زيادات عن الأعوام الماضية، ويرجع ذلك بسبب ارتفاع السعات التخزينية والإجراءات التحفيزية التى أقرها مجلس الوزراء ووزير التموين ووزير الزراعة وقد تم استلام أكثر من 51 ألف طن من إجمالي السعة التخزينية لصومعة صان الحجر الشرقية التي تصل سعتها إلى 60 ألف طن.

وأشار إلى أنه في حالة زيادة التوريد، وزارة التموين ملزمة بتوزيع الأقماح الزائدة على سعات نقاط استلام الأقماح، مشيرا إلى أن قرار وزير التموين الدكتور على المصليحى 12 كيلو نخالة ردة فى حالة تسليم 12 أردب قمح من المزارع.

من جهته قال المهندس محمد جمال مدير صومعة صان الحجر التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين بمحافظة الشرقية، إنه تم توريد حتى الآن 51 ألف طن قمح محلي منذ بدء عمليات توريد المحصول في أبريل الماضي وحتى الآن.

وأضاف جمال أنه مستهدف استلام 60 ألف طن قمح من مزارعي الشرقية والدقهلية وبورسعيد ودمياط وهي السعة الإجمالية لصومعة صان الحجر والتي تضم 12 خلية بسعة 5 آلاف طن للخلية الواحدة.

وأكد جمال أن الفلاح المصري واع ولديه حس وطني قوي ، قائلا: “الفلاح يقوم بتوريد الحد الأقصى للفدان وهو 24 إردبا للفدان وليس فقط الحد الأدنى 12 إردبا للفدان”.

وأضاف أنه تم تذليل جميع العقبات التي كان يواجهها المزارعون عند توريد القمح المحلي خلال موسم التوريد ، ومنها تعدد الأوراق المطلوبة واختصارها في نقاط محددة، مع صرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة من التوريد.

ولفت الى أن صومعة صان الحجر تم إنشاؤها عام 2018 باستثمارات سعودية بلغت 250 مليون جنيه ودخلت لخدمة عام 2019 لتعزيز القدرات التخزينية الدولة.

جاء ذلك بمشاركة رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين و المهندسة فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الشرقية و مسؤولي وزارة التموين والزراعة والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.