التموين : إقامة 39 شادر لبيع الخراف الحية بشركتي الجملة

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية تقريرا من شركتي الجملة ( العامة – المصرية ) حول توافر ‏الخراف الحية بها .

وأشار التقرير الوارد إلى أنه تم إقامة 39 ‏شادراً تابعين للشركتين بمحافظات الجمهورية.

وأكدت شركتي ‏الجملة أن أسعار الخراف الحية هي 90 جنيها بالنسبة للكيلو القائم ‏منها، مؤكدين خضوع تلك الخراف للكشف الطبي البيطري عليها ، ‏ومتابعتها لحظة بلحظة طبياً ، بالاضافة الى مطابقتها للاضحية من ‏حيث السلامة الجسدية والطبية ايضاً .

وأكد التقرير الوارد من الشركتين ان اوزان الخراف الحية يتفاوت ما بين الـ 40 ‏كيلو و الـ 70 كيلو .

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال بأن تلك الشوادر تفتح أبوابها أمام ‏المواطنين من الآن حتى ثالث أيام العيد لتوفير احتياجات المواطنين ‏منها .

وأضاف أن الوزارة استعداداً لعيد الأضحى المبارك تضخ ‏يومياً 120 طن من اللحوم السوداني الطازجة بسعر 115 جنيه ‏للكيلو ، و40 طن من اللحوم البرازيلي المجمدة ايضا بسعر 85 جنيه ‏للكيلو الواحد .