التموين : إقامة 39 شادر لبيع الخراف الحية بشركتي الجملة

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من شركتي الجملة ( العامة – المصرية ) حول توافر الخراف الحية بها .
وأشار التقرير الوارد إلى أنه تم إقامة 39 شادراً تابعين للشركتين بمحافظات الجمهورية.
وأكدت شركتي الجملة أن أسعار الخراف الحية هي 90 جنيها بالنسبة للكيلو القائم منها، مؤكدين خضوع تلك الخراف للكشف الطبي البيطري عليها ، ومتابعتها لحظة بلحظة طبياً ، بالاضافة الى مطابقتها للاضحية من حيث السلامة الجسدية والطبية ايضاً .
وأكد التقرير الوارد من الشركتين ان اوزان الخراف الحية يتفاوت ما بين الـ 40 كيلو و الـ 70 كيلو .
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال بأن تلك الشوادر تفتح أبوابها أمام المواطنين من الآن حتى ثالث أيام العيد لتوفير احتياجات المواطنين منها .
وأضاف أن الوزارة استعداداً لعيد الأضحى المبارك تضخ يومياً 120 طن من اللحوم السوداني الطازجة بسعر 115 جنيه للكيلو ، و40 طن من اللحوم البرازيلي المجمدة ايضا بسعر 85 جنيه للكيلو الواحد .