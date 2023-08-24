التموين: إقامة 15 مركز خدمة مطور بتكلفة 17 مليون جنيه في الأقصر

أكد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر أنه سيتم تشغيل 13 مجمعا حكوميا متكاملا قريبا، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بعدد 9 مجمعات في إسنا و 4 في أرمنت تقدم خدمات التموين والبريد والوحدات المحلية والشهر العقاري.

وقال صلاح خلال جولة تفقدية على مراكز الخدمة المطور في محافظة الأقصر إنه تم تطوير جميع المنشآت التموينية من مكاتب وإدارات ومراكز خدمة مطورة، وهناك عدة محاور لتطوير القطاع التمويني في محافظة الأقصر طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بإحداث نقلة نوعية في المنشآت والموارد البشرية.

وأضاف أنه تم إنشاء و تشغيل 15مركز خدمة مطور بعدد إجمالي 80 شباكا موزعة على أنحاء المحافظة بعدد 7 مراكز، بلغت تكلفتها الإجمالية 17مليون جنيه من موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار إلى أن بندر إسنا يضم 3 مراكز خدمة مطورة نظرا لوجود كثافة سكانية مرتفعة عن باقي المراكز بالمحافظة، ومركز خدمة واحد لكل من مدينة طيبة الجديدة، و الزينية .

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه تم إقامة مركزين خدمة مطورين في كل من مراكز البياضية، القرنة ، الاقصر، أرمنت، الطود.

وأشار إلى أن الـ 80 شباكا ساهموا في القضاء على الزحام التي كانت تشهده مكاتب التموين في السابق ، مشيرا إلى أن مديرية التموين حصلت على المركز السادس من خلال مركز الخدمة المطور بإسنا، في جائزة التميز الحكومي على مستوى الجمهورية.

بينما قال شنودة عبد المسيح مدير مركز المعلومات بمديرية التموين والتجارة الداخلية في الأقصر إن مراكز الخدمة المطورة تقوم بتلقي طلبات بدل الفاقد والتالف والفصل الاجتماعي وإضافة الزوجة.

وأضاف عبد المسيح أن كل مركز خدمة مطور به شباك مخصص لذوي الهمم ويعمل على تسهيل الخدمات المقدمة لهم في أسرع وقت .