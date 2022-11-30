التموين: إعلان مقابل توريد قصب السكر للموسم الجديد الشهر المقبل

كشفت مصادر مطلعة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم خلال الشهر المقبل الإعلان عن سعر توريد طن قصب السكر من المزارعين فى موسم حصاد المحصول 2023، من خلال اللجنة الوزارية العليا للسكر.

يذكر أن موسم حصاد قصب السكر يبدأ فى ديسمبر من كل عام وحتى نهاية إبريل فى العام الذى يليه.

ورجحت المصادر لـ«المال» أن سعر توريد قصب السكر فى الموسم المقبل 2023 يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه للطن، ومستهدف أن يتم توريد 8 ملايين طن.

يشار الى أن الموسم الماضى شهد توريد القصب بسعر 810 جنيهات .

وأوضحت المصادر أن الارتفاع المتوقع فى أسعار التوريد يرجع إلى عدة أسباب، وهى زيادة الكميات الموردة الموسم الحالى مقارنة بالعام الماضى الذى شهد توريد 7.7 مليون طن قصب سكر، إضافة إلى تشجيع المزارعين على توريد أكبر قدر ممكن من محصول قصب السكر فى موسم حصاد 2023، بدلا من بيع المحصول إلى العصارات «محال عصير القصب».

كانت وزارة التموين -ممثلة فى شركة السكر والصناعات التكاملية- سددت فى موسم توريد قصب السكر 2022 نحو 6.3 مليار جنيه قيمة ما تم استلامه من المزارعين والموردين بكمية بلغت 7.7 مليون طن.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة التموين تقوم حاليًا بالتعاون مع وزارة الزراعة بحصر الأراضى المزروعة بمحصول قصب السكر، بهدف احتساب إجمالى الكميات المتوقع حصادها، وعلى أساسه يتم تحديد الكميات المستهدف استلامها من المزارعين فى موسم 2023.

وأكدت المصادر أن موسم التوريد المقبل سيشهد سرعة فى سداد مستحقات المزارعين دون أى تأخير، من خلال فروع البنك الزراعى المصري، إذ إنه مع بداية موسم حصاد قصب السكر، تقوم وزارة المالية، والبنك المركزى بتوفير المبالغ المالية الخاصة بمستحقات المزارعين.

يذكر أن الأسبوع الماضى شهد عددًا من المطالبات التى تم تقديمها من خلال أعضاء مجلس النواب والفلاحين بضرورة رفع سعر التوريد عن الموسم الماضي، والذى تم حصاده فى 2022.

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب برفع سعر توريد طن قصب السكر إلى 1500 جنيه، حتى يتمكن الفلاح من تحقيق هامش ربح، فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والعمالة والأسمدة.

كما قامت نقابة الفلاحين الزراعيين وأمانة الفلاحين بإعداد مذكرة من 5 مطالب سيتم تقديمها إلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين.

وتقوم وزارة التموين بشراء محصول قصب السكر من المزارعين كل عام، بهدف تحويله إلى سكر، والتى تعد سلعة استراتيجية يتم طرحها على البطاقات التموينية ضمن قائمة السلع، وذلك بسعر 10.5 جنيه للكيلو الواحد، فى حين يتراوح سعره حاليًا فى السوق الحرة من 17 إلى 20 جنيهًا.