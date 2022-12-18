التموين: إعداد قائمة بالسلع الغذائية التي سيتم وضع أسعار استرشادية لها

قال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم حاليًا إعداد قائمة بالسلع الغذائية والتي سيتم إدراجها تحت قائمة السلع الاستراتيجية والتي أعلن عنها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في اجتماعه أمس السبت.

كان وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أعلن أنه سيتم تشكيل لجنة عليا مُشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك، لوضع سعر عادل للسلع الإستراتيجية والأساسية والتي ‏سيصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة إستراتيجية وأساسية.

وأشار المصيلحي إلى أنه لا يوجد تسعير ‏إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها.

وأضاف خليل، في تصريحات لـ”المال”، أن من بين تلك السلع حتي الأن ( سكر، أرز، زيوت، مكرونة، مسلى، دقيق، خضراوات، فاكهة، لحوم، دواجن، أسماك ).

وأكد رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، أنه لن يتم وضع سعر جبري على تلك السلع، وإنما سيتم تحديد سعر استرشادي بحيث أقل سعر وأعلي سعر، موضحَا أن السلعة الوحيدة التي تم تحديد سعرها جبريًا هي الأرز.

يذكر أن وزارة التموين حددت أقصى سعر كيلو الأرز بـ18 جنيهًا وذلك نتيجة الارتفاعات غير المبررة في السوق المحلية.

كان الدكتور علي المصيلحي، وجه خلال الاجتماع مديري مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين ‏بالتوجيهات وعمل حملات توعيه لكافة المحال بوجوبية وضع الأسعار على السلع .

وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة ‏لاماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر علي السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين.