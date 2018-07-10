التموين: إطلاق المرحلة السادسة من مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة

المصيلحي: 160 مليون جنية لـ1000 منفذ تسويقى متنقلمحمد مجديوقع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى عقد المرحلة السادسة من مشروع المنافذ التسويقية ال

المصيلحي: 160 مليون جنية لـ1000 منفذ تسويقى متنقل

محمد مجدي

وقع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى عقد المرحلة السادسة من مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة والذى ينفذ بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والبنك الأهلى المصرى.

وقال الدكتور علي المصيلحي، خلال الإجتماع الذي عقد اليوم، إن المرحلة السادسة بقيمة 160 مليون جنية مصرى لتمويل 1000 سيارة لخدمات التسويق المتنقلة وتوفر 2000 فرصة عمل دائمة وتستخدم هذه السيارات في توفير وبيع السلع الاستهلاكية الغذائية وذلك في الأماكن الأكثر احتياجا بهدف توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.

وأضاف أنه سبق وتم تنفيذ (5) مراحل متتالية بتمويل قدره 60 مليون جنية مصري نفذ خلالها 2415 مشروع ( سيارة ) موزعة على جميع محافظات الجمهورية وفرت 7245 فرصة عمل مباشرة في مختلف الأنشطة التجارية ومع افتتاح المرحلة السادسة يصل اجمالى تكاليف المشروع 160 مليون جنية مصري .

وأشار إلى أنه تم توقيع بالأمس عقد توريد الـ 1000 سيارة (حمولة 1 طن ربع نقل) للمرحلة السادسة من مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة بين كل من الجهاز التنفيذي لمشروع المنافذ التسويقية المتنقلة والتابع لوزارة التموين وشركة مودرن موتورز، وفي هذا الإطار تم وضع كراسة مواصفات فنية وشروط للسيارات محل التعاقد من خلال المختصين في هندسة السيارات وقد تم طرح مناقصة عامة للتوريد وتم اختيار شركة مودرن موتورز.

ولفت المصيلحي، إلى أنه سوف يتم تحديد الأماكن الأكثر احتياجا بناء على الدراسات الاقتصادية وتوزيع السكان وسيتم تسليم هذه السيارات للشباب المستفيد من المشروع والمنطبق عليهم الشروط طبقا لقوائم الانتظار السابقة وبناء على القواعد المعمول بها في هذا المشروع، وسيتم تدبير وتوفير الاحتياجات من السلع الاستهلاكية الغذائية لهذه السيارات من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفقاً للاتفاق الذى تم توقيعه ايضاً اليوم بين الشركة القابضة والجهاز التنفيذى لمشروع المنافذ التسويقية المتنقلة.

من جانبها، أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن المشروع يشكل منظومة من التعاون بين جميع الجهات الحكومية لتقديم كافة أنواع الدعم للشباب الحاصل على تلك السيارات.

وأوضح أن هذا المشروع ياتى في إطار دعم وتنمية المشروعات الصغيرة للمساهمة في جهود الدولة الرامية إلى إيجاد فرص عمل جديدة ورفع مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى المصري، إن البنك شارك بجمع فروعه لتسهيل الإجراءات المطلوبة للسادة المواطنين وذلك نظرا لأهمية المشروع كما أن تلك السيارات الحديثة سوف تساعد ألاف الأسر على الحصول على مختلف احتياجاتها بشكل صحي وامن بالقرب من أماكن إقامتها.

