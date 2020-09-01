التموين : إضافة 7 سلع جديدة على قائمة المقررات

قررت وزارة التموين إضافة 7 سلع جديدة ضمن قائمة المقررات التموينية عن شهر سبتمبر لصرفها لأصحاب البطاقات اعتبارا من اليوم الثلاثاء وذلك لنحو 21 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 64 مليون مواطن في صرف المقررات التموينية . وتم طرح تلك…

قررت وزارة التموين إضافة 7 سلع جديدة ضمن قائمة المقررات التموينية عن شهر سبتمبر لصرفها لأصحاب البطاقات اعتبارا من اليوم الثلاثاء وذلك لنحو 21 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 64 مليون مواطن في صرف المقررات التموينية .

وتم طرح تلك السلع على 30 الف بقال تمويني و 6 آلاف منفذ جمعيتي إضافة إلى نحو 1400 فرع مجمع استهلاكي تابع لشركات الاهرام والنيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية .

و تلك السلع هي علبة كبريت درج 120 عود بسعر واحد جنيه .

كيس ملح طعام 300 جرام بسعر واحد جنيه .

بار حلاوة طحينية سادة 40 جرام بسعر 2 جنيه .

ظرف طحينة بيضاء 28 جرام بسعر 2 جنيه .

كيس سائل غسيل أواني 80 جرام بسعر 2 جنيه .

علبة مرقة دجاج 8 مكعب بسعر 3 جنيه .

كيس كابتشينو أنواع 18 جرام بسعر 3 جنيه .

وقال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريح ل المال أن إضافة تلك السلع الجديدة لوجود مبالغ مالية على البطاقة التموينية وتسبب أزمة بين المواطن حامل البطاقة التموينية ومنفذ التوزيع لعدم صرفها باي سلعة.