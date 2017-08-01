التموين: إضافة سلع جديدة على قائمة المقررات التموينية

محمد مجدي: قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، زيادة عدد السلع الغذائية التي يتم صرفها على البطاقات التموينية بجانب السكر والزيت، الأمر الذي يساهم في تنويع سلة السلع ورفع القيمة الغذائية لما تحصل عليه الأسرة المصرية من خلال الدعم السلعي بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادته

محمد مجدي:

قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، زيادة عدد السلع الغذائية التي يتم صرفها على البطاقات التموينية بجانب السكر والزيت، الأمر الذي يساهم في تنويع سلة السلع ورفع القيمة الغذائية لما تحصل عليه الأسرة المصرية من خلال الدعم السلعي بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادته من 21 إلى 50 جنيها للفرد.

جاء ذلك بناء على استطلاع أجرته وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الشعبة العامة للبقالة وشعب المحافظات التابعة لاتحاد الغرف التجارية حول رغبات المواطنين المقيدين على البطاقات التموينية في السلع الغذائية التي يرغبون في إضافتها.

وجاء اللبن المعبأ والمجفف وزيت الذرة والحلاوة الطحينية وعسل النحل والعسل الأسود والخضروات المجمدة ومجموعة متنوعة من الجبن والمسلى والزبدة والشاي في مقدمة رغبات المواطنين التي تم إدراجها ضمن المقررات التموينية لشهر أغسطس الجاري.

وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمواطنين ضرورة الاحتفاظ بالبطاقات الذكية وطلب إيصال صرف السلع للتأكد من استلام كامل الكميات المقررة لكل أسرة كما تتلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن 19280.

يشار إلي أن تلك السلع وأكثر بنحو 150 سلعة كانت في قائمة المقررات التموينية في بداية تطبيق منظومة السلع التموينية في شهر ماية 2014 والتي طرحها الدكتور خالد حنفي وزير التموين الأسبق، ليلغيها الدكتور علي المصيلحي فور توليه وزارة التموين ويقصرها على 20 سلعة فقط.