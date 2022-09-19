التموين : إسناد تنفيذ وتشغيل 4 مستودعات استراتيجية إلى أوراسكوم وحسن علام وسامكريت

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة العامة لتجارة الجملة، عقد تمويل وتصميم وانشاء وتشغيل وصيانة المستودعات الاستراتيجية للسلع الاساسية في المرحلة الاولي بمحافظات الشرقية، والسويس، والاقصر، والفيوم، بالتعاون مع شركات سامكريت، وحسن علام، واوراسكوم للإنشاءات.

وحضرحفل التوقيع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، اضافة إلي مسئولي الشركات المتعاقد معهم.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية قال في تصريحات سابقة، إنه تم الانتهاء من هيكلة مشروع التعاقد علي 4 مستودعات استراتيجية للسلع التموينية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لإعداد العقد وملاحقه، وإرساله إلي جهاز تنمية التجارة الداخلية والمستثمرين للمراجعة النهائية، تمهيدًا لإرساله إلي مجلس الدولة للمراجعة قبل التوقيع.

وأشار إلى أنه تم بالتعاون مع وزارة التموين إسناد هذه المستودعات الاستراتيجية إلى شركات أوراسكوم للإنشاءات، وحسن علام القابضة، وسامكريت

وأوضح أن التحالف سيقوم المستثمرون بتمويل وتصميم وإنشاء وتجهيز المخازن الاستراتيجية وتقديم الخدمة التخزينية علي مساحة 10 أفدنة وبطاقة تخزينية 75 ألف بالتة للمخزن الواحد بمحافظات الأقصر والفيوم والسويس والشرقية بتكلفة إجمالية 3.2 مليار جنيه.