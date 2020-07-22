التموين: إستمرار تلقى طلبات المحال للمشاركة بالاوكازيون الصيفى

مساعد الوزير: لن تقل عن 3 آلاف

أكد أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية أنه مازال يتم تلقى طلبات أصحاب المحال التجارية وشركات القطاع العام والخاص للمشاركة فى الاوكازيون الصيفى والذى يبدأ غدا الخميس ويستمر لمدة شهر، متوقعا أن تصل عدد المحال المشاركة إلى أكثر من 3 آلاف محل على مستوى الجمهورية.

وقال حسام الدين لـ«المال» أن شروط مشاركة المحال فى الاوكازيون هو الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، مع وجود البطاقة الضريبية والسجل التجارى.

وأضاف حسام الدين أنه يشترط الإعلان عن قيمة الخفض على السلعة، وضرورة كتابة سعر المنتج أو السلعة قبل نسبة الخفض وبعدها.

وشدد مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية على أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون.

ولفت حسام الدين الى أنه سيتم عمل جولات ميدانية من قبل قطاع التجارة الداخلية على المحال التجارية المشاركة فى الاوكازيون للتأكد من العروض المقدمة للمستهلكين.

وأكد أنه سيتم استطلاع رأى المستهلكين خلال تلك الجولات للتعرف على مدى حقيقة العروض التى تقدمها المحال التجارية وفى حالة وجود أى مخالفات سيتم تحرير محاضر رسمية فى نفس اللحظة دون توجيه إنذار بالمخالفة.

وقال حسام الدين إن بداية من يوم الخميس المقبل سيتم عمل غرفة متابعه مركزية فى وزارة التموين للتواصل مع مفتشى التموين خلال الحملات التفتيشية التى سيتم شنها على الأسواق.

وأضاف أن غرفة المتابعة المركزية ستتلقى أيضا شكاوى المستهلكين على رقم 19588 إضافة إلى الشكاوى التى يمكن تقديمها من خلال مكاتب ومديريات التموين فى المحافظات .

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن يوم الاحد الماضى فى بيان صحفى عن بدء التصفيات الموسمية الثانية لعام 2020 (الأوكازيون الصيفي) من الخميس المقبل، على أن يستمر لمدة شهر.

والقرار الوزارى الصادر نص على أن يكون لكل محل أسبوعين، واشترط موافقة مديريات التموين الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.

كما نص القرار الوزارى على ضرورة أن تكون التصفيات موضح بها الثمن الفعلى، والتى كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها ستكثف من حملاتها الرقابية على المحال المشاركة فى الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مشيرة إلى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين، وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.