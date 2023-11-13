«التموين»: إرسال 10 آلاف خيمة بمستلزماتها إلى قطاع غزة مقدمة من هيئة الإغاثة الكاثوليكية (فيديو)

قال اللواء أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين، إن هيئة الإغاثة الكاثوليكية تقدمت بطلب إلي وزارة التموين والتجارة الداخلية مساعدات عاجلة وانسانية لقطاع غزة بالتنسيق مع مكتب الاغاثة الكاثوليكية في قطاع غزة.

وأضاف فتحي خلال لقائه مع المكتب الاعلامي بوزارة التموين، انه في اطار الاتفاقية الموقعة بين مصر وهيئة الاغاثة الكاثوليكية والممثلة مع اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية بوزارة التموين.

وتابع فتحي أن هيئة الاغاثة الكاثوليكية تقدمت بطلب إنشاء معسكر 10 آلاف خيمة بمستلزماته، موضحَا أن الخيمة الواحدة تسع 16 فرد، ومستلزماتها من فرش الخيام مراتب وبطاطين وملاءات وبشاكير.

وأوضح فتحي أنه تم أيضَا إرسال مستلزمات إنارة المعسكر والتي تضم 10 الاف كشاف اعادة شحن، 10 الاف كشاف يدوي، ومستلزمات نظافة شخصية لنحو 10 الاف شخص.

وأكد فتحي أنه ارسال مستلزمات غذائية عاجلة، مستلزمات طبية تشمل 3 الاف كرسي متحرك، و3 الاف عكاز مزودج، و30 الف فرش ومراتب جراحية.

وقال نائب رئيس لجنة العامة للمساعدات الاجنبية، أنهم بصدد تنفيذ المرحلة الاولي من تلك الاتفاقية، موضحَا أن القافلة الاولي والتي تم ارسالها بناء على طلب مكتب الاغاثة في قطاع غزة، شملت 5400 بطانية، و900 مرتبة تاكي و900 حصيرة.

وأكد فتحي أنه ستتوالي باقي القوافل بناء على طلب مكتب الاغاثة الكاثوليكي في قطاع غزة بالتنسيق مع مكتب الاغاثة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.