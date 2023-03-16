التموين: إرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على ‏المخابز البلدية عن شهر أبريل لمايو المقبل

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها بإرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية عن شهر أبريل إلى شهر مايو 2023.
وصرح أحمد كمال – المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير في بيان اليوم، بأن التوجيه الوزاري يأتي متزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك للتخفيف على أصحاب المخابز ولتحقيق الانضباط في العمل.
وأكد كمال أن التوجيه الوزاري وجه بعمل المخابز في شهر رمضان بدأ من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء، وسمح لبعض المخابز المستثناه بناء على طلبهم بالعمل في الفترة المسائية حتى الساعة التاسعة مساء لضمان توافر الخبز قبل الإفطار وقبل السحور وضمان تواجده طوال اليوم للمواطنين مع الإعلان بذلك بواجهة المخابز بخط واضح.
وأضاف كمال أن التوجيه الوزاري شمل أيضا تكثيف الحملات الرقابية ومتابعة المخابز البلدية ومطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز بالمواصفات والأوزان والأسعار المقررة بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على المخابز السياحية للتأكد من بيعة للمواطنين بالأوزان والأسعار المقررة.
إضافة إلى متابعة استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع وأسعارها بالأسواق وجودة السلع ايضا، وكذلك فروع الجملة والمجمعات الاستهلاكية والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية ومعارض أهلا رمضان وتوافر السلع بها بأسعار تنافسية وبأقل من مثيلاتها بالسوق المحلية.
وأضاف كمال، أن وزير التموين قد وجه مديريات التموين بتشديد الرقابة على مستودعات أسطوانات الغاز ومتابعة توافرها وإنشاء غرف عمليات مركزية ورئيسية بكل مديرية وأخرى فرعية بكل إدارة تموينية وإلزام قطاع الرقابة بعمل تقارير عن الحالة التموينية يوميا بدائرة كل مديرية قبل حلول شهر رمضان المبارك وإثنائه.