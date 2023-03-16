التموين: إرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على ‏المخابز البلدية عن شهر أبريل لمايو المقبل

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، توجيها بإرجاء تحصيل الأقساط ‏المستحقة على أصحاب المخابز البلدية عن شهر أبريل إلى شهر مايو ‏‏2023.

وصرح أحمد كمال – المتحدث الرسمي للوزارة ‏معاون الوزير في بيان اليوم، بأن التوجيه الوزاري يأتي متزامنا مع حلول شهر ‏رمضان المبارك للتخفيف على أصحاب المخابز ولتحقيق الانضباط في ‏العمل.

وأكد كمال أن التوجيه الوزاري وجه بعمل المخابز في شهر رمضان بدأ من الساعة الثامنة صباحا ‏حتى الساعة الخامسة مساء، وسمح لبعض المخابز المستثناه بناء ‏على طلبهم بالعمل في الفترة المسائية حتى الساعة التاسعة مساء ‏لضمان توافر الخبز قبل الإفطار وقبل السحور وضمان تواجده طوال ‏اليوم للمواطنين مع الإعلان بذلك بواجهة المخابز بخط واضح.

وأضاف كمال أن التوجيه الوزاري شمل أيضا تكثيف الحملات ‏الرقابية ومتابعة المخابز البلدية ومطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز ‏بالمواصفات والأوزان والأسعار المقررة بالإضافة إلى تكثيف الرقابة ‏على المخابز السياحية للتأكد من بيعة للمواطنين بالأوزان والأسعار ‏المقررة.

إضافة إلى متابعة استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع ‏وأسعارها بالأسواق وجودة السلع ايضا، وكذلك فروع الجملة ‏والمجمعات الاستهلاكية والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية ‏ومعارض أهلا رمضان وتوافر السلع بها بأسعار تنافسية وبأقل من ‏مثيلاتها بالسوق المحلية.

وأضاف كمال، أن وزير التموين قد وجه مديريات التموين بتشديد ‏الرقابة على مستودعات أسطوانات الغاز ومتابعة توافرها وإنشاء ‏غرف عمليات مركزية ورئيسية بكل مديرية وأخرى فرعية بكل إدارة ‏تموينية وإلزام قطاع الرقابة بعمل تقارير عن الحالة التموينية يوميا ‏بدائرة كل مديرية قبل حلول شهر رمضان المبارك وإثنائه.