«التموين»: إدراج الذهب فى البورصة السلعية خلال ديسمبر الحالي

كشف الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، عن إدراج المعدن الأصفر، خلال ديسمبر الحالي، فى البورصة السلعية.

وأضاف فرج، فى تصريحات، لـ«المال»، على هامش افتتاح معرض نيبو، أن سعر الذهب الحالى مُغالى فيه نتيجة تصرفات البعض، ولكنه مرشح للهبوط والاستقرار.

وافتتح، أمس، معرض «نيبو 2022» للذهب والمجوهرات فى نسخته الثانية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية، بمشاركة كبرى العلامات التجارية فى صناعة الذهب والمجوهرات.

وأضاف فرج أن تحديد سعر الذهب بالبورصة السلعية سيتم وفق محددات وأطر معينة، والتى من بينها السعر العالمى بحسب بورصة المعادن الدولية، بالإضافة إلى الدولار ومعدلات العرض والطلب، ما يسهم فى ضبط العملية كاملة.

وأشار إلى أن سعر الذهب قد يسجل تراجعًا ويستقر عند مستويات 1600-1650 جنيهًا للجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا بالسوق المحلية.

وطالب بضرورة تريث المتعاملين فى السوق، متوقعًا حدوث هدوء نسبى فى أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؛ بعد انتهاء قوى الطلب التى دفعته للوصول إلى مستويات قياسية.

ونوه بأن العرض على الذهب عالميًّا فى ارتفاع حاليًّا، متوقعًا أن يشهد عام 2023 ارتفاعًا فى الأسعار نتيجة المتغيرات الجيوساسية المستمرة.

وأكد فرج أن مصر تستهدف التوسع فى تصدير المعدن الأصفر، ولا سيما أنه سيسهم فى زيادة العوائد الدولارية خلال الفترة المقبلة فى ظل الطلب العالمى المتزايد عليه.