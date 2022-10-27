«التموين»: إجراءات قانونية حازمة لردع مرتكبي العمليات الاحتكارية

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا يقضى بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية والأسواق ومناطق الإنتاج وحلقات التداول.

ونص التوجية الوزارى الصادر اليوم على تشديد الرقابة والمتابعة من جميع الأجهزة الرقابية لمواجهة أى عمليات احتكارية أو حجب السلع الأساسية المهمة والضرورية للمواطنين، خاصة سلع السكر والأرز والزيت وغيرها من السلع الأخرى أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات للعمل على تحقيق الردع العام.

كما شمل التوجية الوزارى تشديد الرقابة والمتابعة على كافة المنافذ التموينية والأسواق وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية فى كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحياتها للاستهلاك الآدمى وتفعيل الدور الرقابة وتلقى أى شكاوى من المواطنين ميدانيا لفحصها واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.

كما أكد التوجية الوزارى تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموينية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المحافظة وتوفير جميع السلع وأسعارها بالأسواق والمنافذ التموينية وتلقى كافة شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها وإخطار غرفة العمليات بالوزارة بتقرير يومى عن الحالة التموينية بدائرة المديرية بصفة دورية.

كما وجه المصيلحى بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة برئاسة أحمد مهدي مستشار الوزير للرقابة والتوزيع لمتابعة استقرار الحالة التموينية على مدار الساعة لمتابعة توافر كافة السلع التموينية والحرة بالأسواق واستقرار أسعارها وتلقى تقارير غرفة عمليات المدريات التموينية بالمحافظات والعمل على إزالة اى سلبيات ومعوقات بشأن توفير السلع وأسعارها بالمحافظة.