التموين: أكثر من 8 شركات تصدر أرجل الفراخ إلى الصين بكميات ضخمة (فيديو)

قال عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن أرجل الفراخ “الدواجن” يتم تصديرها إلي الصين ومن ضمن الأطباق مرتفعة سعرها حيث أنها غنية بالجيلاتين.

وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، أرجل الفراخ يتم إستخدامها كغذاء وعلاج أيضَا، وذلك لما تحتويه على فوائد كبيرة.

وتابع خليل: عندنا أكثر من 8 شركات تقوم بتصدير أرجل الفراخ إلي الصين، قائلا: “أنا دخلت المصانع دي في العاشر من رمضان والعبور وبولاق، ويقومون بتنظيفها وتغليفها وتصديرها إلي الصين.

وأوضح خليل، أن الصينيين الذين كانوا متواجدين في مصر في فترة من الفترات، كانوا يقومون بشراء أرجل الفراخ فقط من محال الدواجن في مصر، حيث أنها تعتبر غذاء غني بالفوائد.