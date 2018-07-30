التموين: أضفنا 7 فئات جديدة لمستحقي الدعم

كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر، اليوم الاثنين، القرار الوزاري رقم (19)، بالبدء في تلقّي استمارات أداء خدمة (إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين)، اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، وحتى 31 أكتوبر 2018.





وشمل القرار، الذي نشرته موقع قناة “إكسترا نيوز”، فتح تسجيل المواليد الذين لم تتم إضافتهم إلى بطاقات ذويهم التموينية اعتبارًا من مواليد 2005، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل.

ونص القرار على ألا يتجاوز عدد المواليد الذين تتم إضافتهم على النظام (الأسرة) 3 مواليد (إضافة المواليد من 1 يناير 2006 حتى 31 ديسمبر 2015).