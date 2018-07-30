التموين: أضفنا 7 فئات جديدة لمستحقي الدعم

أحمد صبرى
قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة أضافت 7 قطاعات من المستحقين للدعم التموينى من خلال حركة إضافة المواليد الجديدة، والتى ستبدأ من أول شهر أغسطس للمولودين من 2006 إلى 2015.
وأكد، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج “على مسئوليتى على قناة صدى البلد، أن تلك القطاعات ستشمل المستحقين لمعاشات تكافل وكرامة ومعاش السادات ومبارك والأرامل وأصحاب الاحتيجات الخاصة والقصر والعمالة الموسمية بكل قطاعاتها.
وأكد، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج “على مسئوليتى على قناة صدى البلد، أن تلك القطاعات ستشمل المستحقين لمعاشات تكافل وكرامة ومعاش السادات ومبارك والأرامل وأصحاب الاحتيجات الخاصة والقصر والعمالة الموسمية بكل قطاعاتها.
وأشار إلى أنه سيتم تقسيم المواطنين المتقدمين للإضافة بحسب نهاية آخِر رقم فى البطاقة التموينية، فالبطاقة التى تنتهى بصفر سيتم استقبال أصحابها فى الأسبوع الأول من الشهر، ورقم واحد فى الأسبوع الثانى حتى يتم الوصول للأسبوع السادس.
كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر، اليوم الاثنين، القرار الوزاري رقم (19)، بالبدء في تلقّي استمارات أداء خدمة (إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين)، اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، وحتى 31 أكتوبر 2018.
وشمل القرار، الذي نشرته موقع قناة “إكسترا نيوز”، فتح تسجيل المواليد الذين لم تتم إضافتهم إلى بطاقات ذويهم التموينية اعتبارًا من مواليد 2005، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل.
كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر، اليوم الاثنين، القرار الوزاري رقم (19)، بالبدء في تلقّي استمارات أداء خدمة (إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين)، اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، وحتى 31 أكتوبر 2018.
وشمل القرار، الذي نشرته موقع قناة “إكسترا نيوز”، فتح تسجيل المواليد الذين لم تتم إضافتهم إلى بطاقات ذويهم التموينية اعتبارًا من مواليد 2005، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل.
ونص القرار على ألا يتجاوز عدد المواليد الذين تتم إضافتهم على النظام (الأسرة) 3 مواليد (إضافة المواليد من 1 يناير 2006 حتى 31 ديسمبر 2015).