التموين : أسواق الجملة والخضر والفاكهة تعمل 24 ساعة ولا صحة لغلقها

كلف الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، كافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين وكذلك مديريات التموين بالمرور على الأسواق وخاصة أسواق الخضر والفاكهة.

التموين : عملية إمداد الأسواق بالسلع مستمرة دون توقف وفقاً للمعدلات الطبيعية

وأكدت وزارة التموين في بيان مساء الأربعاء أهمية عدم الانسياق وراء أية إشاعات مغرضة، وأنه لا صحة بأن أسواق الجملة والخاصة بالخضر والفاكهة مغلقة.

وقام أيمن حسام الدين مساعد الوزير لشئون التجارة الداخلية، بجولة تفقدية اليوم على سوق الجملة بالعبور للاطمئنان على توافر السلع، ومتابعة عملية ضخها وتوافرها بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

وفي هذا الصدد، شدد وزير التموين على انتظام عمل أسواق الجملة على مدار ٢٤ ساعة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان إمداد الأسواق المختلفة بكافة احتياجاتها من الخضر والفاكهة.

كما أكد المصيلحي على انتظام حركة سيارات نقل السلع الغذائية والخضر والفاكهة طوال اليوم لإمداد كافة المنافذ والأسواق بكافة الاحتياجات دون التقييد بمواعيد حظر التجوال، فضلًا عن انتظام عمل المخابز ومحال البقالة التموينية وفروع مشروع جميعتي لصرف السلع التموينية للمواطنين.