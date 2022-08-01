التموين: أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس ثابتة ولم تشهد أى تغيير

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، صرف السلع التموينية لشهر اغسطس الجاري لاصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مستفيد ، عبر 40 الف منفذ علي مستوي الجمهورية، بين بقالي التموين وجمعيتي والمجمعات الاستهلاكية حيث يتم توفير 25 سلعة.

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للقابضة الغذائية، قامت بصرف 9 آلاف طن من السلع الأساسية إلى منافذ ( جمعيتي، بقالي التموين، المجمعات الاستهلاكية)، من خلال 1500 مخزن على مستوى الجمهورية ، وتشتمل على 3 آلاف طن زيت، و 4 آلاف طن سكر، وألف طن ارز ،

من جانبه قال الدكتور محمد عاطف الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة أن مقررات شهر اغسطس لم تشهد اي تغير في أسعار السلع التموينية المطروحة علي قائمة المنظومة التموينية والبالغ عددها ٢٥ سلعة .

وقال عاطف ايضاان المخزون الاستراتيجي في المخازن التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة يتراوح من ثلاثة إلي ستة أشهر وبكميات كبيرة

من جهته أكد علاء سالم العضو المنتدب المصرية لتجارة الجملة ،على انتظام عملية صرف السلع التموينية في أول يوم في صرف المقررات التموينية المدعمة لشهر اغسطس.

لافتا إلى استلام جميع البداليين التمونيين الدفعة الاولي لشهر اغسطس مشيرا إلي أن الشركة يتبعها 3319 منفذ جمعيتي يقومون بصرف سلع تمونيية للمواطنين.

وأضاف سالم أن الشركة المصرية لتجارة الجملة يتبعها 63 فرع تجزئة مطور و97 فرع اخر جاري تطويرهم باجمالي 160 فرع يتم صرف سلع المنظومة التموينية للمواطنين من خلالهم مباشرة.

وضمت قائمة السلع التموينية عن شهر اغسطس 25 صنفا وجاءت أسعارها كالتالي

سكر معبأ 1 كيلو جرام سعره: 10.50 جنيه.

أرز معبأ 1 كيلو جرام سعره: 10 جنيهات.

عدس مجروش 500 جرام سعره: 11 جنيهًا.

فول معبأ 500 جرام سعره: 7.50 جنيه.

مسلى صناعي 800 جرام سعرها: 24 جنيهًا.

شاي ناعم 40 جرام سعره: 3.5 جنيهات.

صلصة 300 جرام سعرها: 4.75 جنيه.

جبنة تتراباك 250 جرامًا سعرها: 7جنيه.

جبنة تتراباك 500 جرام سعرها: 13 جنيه.

مسحوق أتوماتيك 800جرام سعره: 17.50 جنيه.

مسحوق عادي يدوي 800 جرام سعره: 10.50 جنيه.

صابون غسيل 125 جرامًا سعره: 2.25 جنيه.

صابون تواليت 125 جرامًا سعره: 5.50 جنيه.

لبن جاف 125 جرامًا سعره: 20جنيهًا.

خل 5% 900 ملي سعره: 4.25 جنيه.

زيت خليط 0.8 لتر سعره: 23 جنيهًا.

مكرونة 400 جرام بسعر 5.25 جنيه

مكرونة 800 جرام سعرها: 10.5 جنيهات.

كيس ملح طعام 300 جرام سعره: 1 جنيه.

كيس سائل غسيل أواني 80 جرامًا سعره: جنيهان.

بسكويت يويوز سادة سعره: 1 جنيه.

بسكويت يويوز ويفر أنواع سعره: جنيهان.

بسكويت تومورو أنواع سعره: 3 جنيهات.

بسكويت بوو أنواع سعره: 3 جنيهات.

جاء ذلك خلال جولة إحدي شركات وزارة التموين بمشاركة رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين.