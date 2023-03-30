التموين: أسعار السلع التموينية ثابتة خلال شهر أبريل المقبل

أكدت مصادر مسئولة في وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”المال” ثبات أسعار السلع التموينية خلال شهر أبريل 2023 ، والتي سيتم البدء في صرفها للمواطنين بداية من يوم السبت المقبل 1 أبريل.

أسعار السلع التموينية لشهر إبريل 2023

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 – زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 12 جنيهًا.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج بسعر 5.25 جنيه.

32- جبن أبيض زنة 125 جرامًا بسعر 4.5 جنيه.

وكانت “التموين” قالت في بيان الإثنين الماضي، إنه تم البدء فى مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة ( العامة – المصرية )، والتي يصل عددها إلى 150 مخزنا رئيسيا في صرف حصص السلع التموينية عن شهر أبريل المقبل لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو منافذ جمعيتي أو بدالي التموين.

وتطرق التقرير الوارد إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية من شركتي الجملة إلي صرف 32 سلعة متنوعة ما بين الأرز والزيت والمكرونة والشاي وغيرها من السلع الأخرى لمنافذ الصرف.

وأشار التقرير الوارد إلى أن الشركتين تقومان بضخ ما يصل إلى 4 آلاف طن سكر يومياً داخل المنظومة التموينية، وما يقارب 3 آلاف طن زيت يومياً، وألف طن أرز.

بالإضافة إلى ألف طن مكرونة، والكثير من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطن على بطاقة الدعم، وأضاف التقرير الوارد من شركتي الجملة (العامة – المصرية) أن نسبة صرف السلع التموينية لشهر مارس الجاري وصلت إلى 100%.

وأكدت الوزارة توافر جميع السلع التموينية البالغ عددها 32 سلعة متنوعة ما بين غذائية واستهلاكية والتي يحتاجها المواطنون بالمنافذ التي تقوم بصرف السلع التموينية والبالغ عددها 30 ألف بدال تمويني، و7500 منفذ جمعيتي، ونحو 1500 فرع مجمع استهلاكي.

ويتم صرف 2 كيلو سكر للفرد الواحد المقيد في بطاقة التموين بحد أقصي 8 كيلو للبطاقة، إضافة إلى زجاجة زيت بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقات، وبالنسبة للأرز يتم صرف كيلو واحد للفرد حتى 3 أفراد وما يزيد عن ذلك يحصل 2 كيلو إضافي.