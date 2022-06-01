«التموين» : أرز البطاقات ثابت عند 10 جنيهات للكيلو الواحد

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثبات سعر كيلو الأرز المدعم علي بطاقات، عند مستوى 10 جنيهات، وذلك ضمن مقررات شهر يونيو الحالي. وقال عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة؛ إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، إنه يتم يتوفر نحو 75 ألف طن سكر، و27 ألف طن زيت زنة 800 مللي، و13 ألفًا و500 طن مكرونة، و3 آلاف طن أرز.

وأوضح، خلال جولة تفقّدية للمركز الإعلامي بوزارة التموين برئاسة رمضان الشحات، على مخازن الشركة بمحافظة الدقهلية لمتابعة بدء صرف المقررات التموينية لشهر يونيو، أن الشركة تقوم بتوريد الأرز بشكل دوري عبر شركات المضارب؛ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مطمئنًا المواطنين بتوافر الأرز في المنافذ التموينية بسعر أقل من الأسواق.

وبدأت، اليوم، منافذ وزارة التموين صرف سلع شهر يونيو لأصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين على نحو 22 مليون بطاقة.

وشهدت المنافذ انتظامًا في عمليات صرف سلع المواطنين، وتبلغ قيمة السلع المدعمة التي يتم توفيرها ضمن المنظومة التموينية نحو 3.5 مليار جنيه شهريًّا، بواقع 36 مليارًا سنويًّا.