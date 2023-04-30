التموين: آخر زيادة لأسعار السلع التموينية منذ 4 سنوات والدولة تحمل على عاتقها راحة المواطن (فيديو)

قال رمضان الشحات مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عدد البطاقات التموينية 23 مليون بطاقة تموينية بها 64 مليون مواطن مستفيد من الدعم التمويني، كما أن توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الانفاق على الدعم حتي وصل إلي 127 مليار جنيه سنويًا تشمل الخبز والتموين.

وأضاف الشحات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسي في برنامج علي مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أن أكثر من 40 ألف منفذ تمويني تضم 30 ألف بدال تمويني و8 آلاف منفذ جمعيتي و1350 مجمعا استهلاكيا يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين.

وأشار الشحات إلى أن آخر زيادة للسلع التموينية كانت قبل 4 سنوات، قائلا: كل توجيهات وتوصيات القيادة السياسية من أجل المواطن وعدم رفع أسعار السلع التموينية.

وقال الشحات إن الفارق الكبير بين أسعار السلع التموينية والأسعار في السوق الحر يفتح الباب أمام حدوث تلاعب، كمثال سلعة السكر حيث يصل الفارق إلى 10 جنيهات بين السعر في منافذ التموين وفي السوق الحر.

وأضاف الشحات أنه يتم بشكل يومي ضخ 4 آلاف طن سكر، و3 آلاف طن زيت، وألف طن أرز، مؤكدًا أن الدولة تحمل على عاتقها راحة المواطن في طرح السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق المحلية.

وأكد الشحات أن الدولة لا تزال تتحمل تكلفة 85 قرشا من إنتاج رغيف الخبز المدعم ويتم طرحه بسعر 5 قروش للرغيف الواحد للمواطن على البطاقة التموينية.

وتابع الشحات أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية صرح في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس أنه سوف يتم رفع أسعار السلع التموينية تدريجيًا بمعني أن الدولة تتحمل جزء كبير جدا من الدعم المقدم للمواطن على السلع التموينية.

وضرب الشحات مثال على أن سعر التكلفة الاساسية لزجاجة الزيت تبلغ 35 جنيهًا وهذا هو السعر الذي كان يتم طرحه للمواطنين في معارض أهلا رمضان، في حين أنه سيتم طرحها غدًا على قائمة المقررات التموينية لشهر مايو بسعر 30 جنيهًا بدلا من 25 جنيهًا في شهر إبريل.

وأضاف الشحات أنه لا يستطيع الجزم إذا كانت أسعار السلع التموينية ستشهد زيادات جديدة في شهر يونيو، موضحَا أن الموضوع هذا يتعلق بالاستراتيجية السياسية للدولة، موضحَا أنه سيتم طرح 50 ألف طن أرز هندي سيتم طرحهم بالأسواق وهي خطوة إيجابية من أجل خفض أسعار السلع الحرة والذي وصل إلي 25 جنيهًا في السوق المحلية وليس التمويني والذي سيكون بسعر 12.60 جنيه.