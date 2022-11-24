«التموين»:صرف %75 من مقررات نوفمبر الجارى لحاملى البطاقات

صرفت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرابة %75 من الحصص المقررة لشهر نوفمبر الجارى، وذلك منذ يوم 1 إلى 20 نوفمبر الجارى، لنحو 18 مليون بطاقة من إجمالى 21 مليون بطاقة يستفيد منها 46 مليون مواطن، وفقا لتأكيدات مصادر مسئولة فى وزارة التموين لـ«المال».

وأكدت المصادر أن السلع الخاصة بشهر نوفمبر الجارى متوفرة بعدد 30 سلعة ما بين غذائية وغيرها، لافتة إلى أنه لا توجد أى زيادات فى أسعارها على قائمة المقررات التموينية، ويتم طرحها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى السوق المحلية بنسبة تصل إلى %20.

وقالت إن حاملى البطاقات صرفوا حتى الآن سلعًا مجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم عن أكتوبر الماضى، بقيمة بلغت 200 مليون جنيه، وذلك من يوم 1 إلى يوم 19 نوفمبر الجارى.

وأضافت أن أكثر السلع التى شهدت عمليات سحب من حاملى البطاقات المستفيدين من نقاط الخبز المدعم، وهى الشاى، والأجبان، ومساحيق الغسيل، والزيوت، والمسلى.

يذكر أن عدد المستفيدين من منظومة الخبز المدعم ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدا على 21 مليون بطاقة تموينية، حيث يحق للفرد الواحد الحصول على 150 رغيف خبز كل شهر بسعر 5 قروش للرغيف، وعند توفير عدد من الأرغفة المخصصة له فى الشهر، يتم احتساب ما تم توفيره كنقاط يحصل من خلالها على سلع غذائية واستهلاكية فى الشهر التالى.

ويتم صرف السلع لمنظومتى المقررات التموينة، وفارق نقاط الخبز المدعم، من 30 ألف بدال تموينى وما يقرب من 7500 منفذ جمعيتى، و1500 فرع استهلاكى تابع للمجمعات الاستهلاكية النيل، والإسكندرية.

وتدعم الحكومة منظومتى الخبز المدعم والسلع بنحو 90 مليار جنيه، وذلك فى الموازنة العامة للدولة 2023/2022، بزيادة 3 مليارات جنيه على الموازنة الماضية، والتى كانت 87 مليار جنيه.

وفى سياق متصل، قال حسن طلعت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محافظة الجيزة، لـ«المال»، إنه يتم ضخ السلع لنحو 1900 بدال تموينى، و600 منفذ تابع لمشروع جمعيتى، مشيرا إلى توافر مخزون استراتيجى من السلع لمحافظة الجيزة.

وأضاف طلعت أن مبادرة الدولة لمد صرف مقابل الحماية الاجتماعية للبطاقات التموينية للأسر ذات الدخل المنخفض والتى يبلغ عددها 9.1 مليون أسرة، مازالت مستمرة دون توقف، وهى من خلال إضافة 100 و200 و300 جنيه دعما استثنائيا للبطاقات التموينية.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قال فى تصريحات بداية الشهر الجارى، إن حزمة الإجراءات الخاصة بتوجيه دعم اجتماعى إضافى لحاملى البطاقات التموينية مستمرة حتى يونيو 2023.

وأضاف المصيلحى أن تلك الحزمة تغطى نحو 500 ألف أسرة فى الضمان الاجتماعى، إضافة إلى تقديم المجتمع الأهلى مساعدات نقدية وعينية لحوالى 400 ألف أسرة، إلى جانب دعم 8.1 مليون بطاقة تموين، بما يمثل حوالى 36 مليون مواطن من فئة الأكثر احتياجًا مستفيدا بقيمة مالية تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه حسب عدد أفراد الأسرة على البطاقة التموينية.