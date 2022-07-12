التمويل  لشركات التشفير الخاصة تراجع في الربع الأول إلى أدنى مستوياته في عام

انخفض التمويل لشركات التشفير الخاصة في الربع الثاني إلى أدنى مستوياته في عام، وفقاً لبيانات من شركة الأبحاث “بيتش بوك.”

يعني هذا أن الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة قد شعرت أخيراً بآثار العاصفة الاقتصادية التي أدت إلى تراجع زخم العملات الرقمية والأسهم العامة ورأس المال الاستثماري طوال العام.

تراجع التمويل لشركات التشفير الخخاصة

أدى الضجيج حول الشركات الناشئة في مجال العملات المشفَّرة إلى جعل القطاع يبدو لفترة وجيزة محصناً من الاضطرابات الاقتصادية. وحقّقت رقماً قياسياً بلغ 9.85 مليار دولار من أموال رأس المال المخاطر التي تم جمعها في الربع الأول.

كان هذا، كما اتضح، عاملاً ضمن المدة التي تستغرقها صفقات رأس المال الاستثماري حتى يتم إغلاقها. قال روبرت لو، محلل التكنولوجيا المالية في “بيتش بوك”: “على الرغم من أنَّ سوق العملات المشفَّرة بدأت في التباطؤ في نوفمبر، وديسمبر؛ لكنَّ هذه الصفقات كانت قيد المناقشة بالفعل، لذا تم إغلاقها في الربع الأول”.

يعطي الربع الثاني لمحة أكثر صدقاً عن الكآبة. قالت “بيتش بوك” إنَّ أصحاب رؤوس الأموال المغامرة استثمروا 6.76 مليار دولار في شركات التشفير في الفترة المنتهية في يونيو، بانخفاض 31% عن الربع السابق. تعكس صناعة العملات المشفَّرة الآن تباطؤ النشاط بين مستثمري التكنولوجيا ورأس المال الاستثماري. قال لو: “الكل متردد حقاً في إبرام الصفقات الآن”.

مشاكل عديدة

هناك العديد من الأمثلة على المشاكل في صناعة العملات المشفَّرة. ساهم انهيار عملة ” تيرا دولار” المستقرة، والمشاكل المالية الخطيرة لدى مقرضي العملات المشفَّرة مثل “سلزيوس” و”بابل فاينانس” وموجات تسريح الموظفين في “كوين بيس غلوبال”، و”جيمني تراست”، و”كريبتو دوت كوم” في حالة عدم اليقين.

قال ديفيد باكمان، الشريك الإداري في “كوين فاند” للعملات المشفَّرة، إنَّ الصفقات انهارت من بين الشركات الناشئة، وألغى المستثمرون العروض المكتوبة في الأسابيع الأخيرة. من المرجح أن يتم تسريح المزيد من الموظفين، وستنخفض التقييمات أكثر؛ فقد كانت مقرضة العملات المشفَّرة المتعثرة “بلوك فاي” تتطلع بالفعل إلى جمع الأموال بتقييم مخفض قدره مليار دولار. قال باكمان: “ما تراه الآن هو أنَّ التقييمات الأولية انخفضت بنحو 20%، وتقييمات الجولة (أ) هوت بحوالي 50%، وبعد ذلك تراجعت تقييمات الجولة “سي” وما بعدها بنحو 70%”.

ينصح باكمان الشركات التي يدعمها بالاحتفاظ بسيولة كافية في متناول اليد لتحمل معاناة لمدة عامين. وقال: “ستكون هذه السوق هابطة على المدى الطويل.. لن تتمزق مرة أخرى في غضون شهر”.

على الرغم من احتمالية مرور العملات المشفَّرة بخريف طويل؛ لكن ما يزال بعض أصحاب رؤوس الأموال المغامرة ملتزمين بالمجال. أعلنت شركة “مالتي كوين كابيتال عن صندوق جديد بقيمة 430 مليون دولار يوم الثلاثاء. في اليوم نفسه، قالت “لايت سبيد فنتشر بارتنرز” إنَّها شكلت فريقاً مستقلاً مخصصاً لاستثمارات “بلوكتشين” يسمى “لايت سبيد فاكشن”