التمويل غير المصرفي يقفز بأرباح هيرميس إلى 200 مليون جنيه في الربع الثانى

مصطفى طلعت



أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، اليوم الأربعاء، نتائج أعمال الربع الثاني من عام 2018، مسجلة ايرادات قيمتها مليار جنيه، بنمو سنوي 28% بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية الناتجة عن بيع حصة الشركة في بنك الاعتماد اللبناني خلال نفس الفترة من العام الماضي، ونتج عن ذلك صافي ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بقيمة 200 مليون جنيه خلال نفس الفترة.



وساهم أداء أغلب القطاعات التشغيلية وعلى رأسها قطاع التمويل غير المصرفي، وتحديدًا شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى قطاعي الاستثمار المباشر وإدارة الأصول في نمو الارباح، حيث ارتفع دخل الشركة من الأتعاب والعمولات بمعدل سنوي 17% ليبلغ 748 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2018.



وبلغت إيرادات أدوات الخزانة وعمليات سوق المال 256 مليون جنيه خلال الربع الثاني من 2018، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 74٪ بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة والناتجة عن بيع جزء من حصة الشركة في بنك الاعتماد اللبناني خلال فترة المقارنة في عام 2017، مما يعكس الارتفاع الملحوظ بعائدات أدوات الخزانة.



وفي هذا السياق، أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن النتائج المالية القوية التي حققتها الشركة خلال الربع الثاني من عام 2018 تعكس نجاح الاستراتيجية التي تتبناها الشركة لتنويع باقة المنتجات والتوسع الجغرافي وهو ما ساعد الشركة في تجاوز التحديات التي تمر بها الأسواق بشكل عام. وأضاف عوض أن الشركة بدأت في جني ثمار الجهود التي بذلتها لبناء أكبر منظومة للتمويل غير المصرفي بالسوق المصري وهو ما انعكس في تضاعف الإيرادات مقارنة بالعام الماضي، وذلك بالتوازي مع التوسع بأعمال قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في أسواق جديدة بهدف تنمية الإيرادات على المدى البعيد.



جدير بالذكر أن إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية بلغت 351 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2018، مدعومة بزيادة ايرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية التي بلغت 270 مليون جنيه، وهي زيادة سنوية بنسبة 14٪.



ومن ناحية أخرى، بلغت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر 145 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2018، وهو نمو سنوي بمعدل 64٪، حيث يعكس ذلك نمو إيرادات قطاع إدارة الأصول بمعدل سنوي 72% إلى 121 مليون جنيه نتيجة ارتفاع أتعاب الإدارة وأتعاب الأداء الخاصة بشركة FIM، إلى جانب نمو إيرادات قطاع الاستثمار المباشر بنسبة 33% لتصل إلى 23 مليون جنيه خلال نفس الفترة على خلفية نمو أتعاب الإدارة الخاصة بشركة فورتكس.



وأضاف عوض أن الشركة رسخت صدارتها لشركات الوساطة في الأوراق المالية في خمسة أسواق إقليمية إلى جانب النمو الملحوظ بإيرادات القطاع من الأسواق المبتدئة، فضلاً عن التوسع بأعمال قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بمزيد من الأسواق. وأشار أن الشركة أحرزت تقدمًا ملحوظاً في استراتيجية تنويع الخدمات والمنتجات على صعيد قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر، وهو ما انعكس في نمو إيرادات القطاعين بفضل المردود الإيجابي لتجميع نتائج شركة Frontier Investment Management Partner Ltd (“FIM”) المتخصصة في مجال إدارة الأصول بالإضافة إلى نمو أتعاب الإدارة بقطاع الاستثمار المباشر.



وبصفة عامة، بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية لقطاع بنك الاستثمار 158 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2018 ليسجل معدلات مستقرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية الناتجة عن بيع جزء من حصة الشركة في بنك الاعتماد اللبناني خلال فترة المقارنة.



وبلغت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي 253 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2018، وهو نمو سنوي بمعدل 92٪، ومثلت إيرادات القطاع 25٪ من إجمالي إيرادات المجموعة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 13% خلال نفس الفترة من 2017، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى نمو إيرادات شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر بمعدل سنوي 141% خلال الربع الثاني من 2018. وعلى هذه الخلفية بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية لقطاع التمويل غير المصرفي 42 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري بزيادة سنوية 100%.



وحافظت الشركة على نسبة مصروفات العاملين من إجمالي الإيرادات عند مستوى 45% مما يتوافق مع هدف الشركة بالإبقاء على مصروفات العاملين تحت نسبة 50% من إجمالي الإيرادات التشغيلية.



وعلى هذه الخلفية بلغ صافي الربح التشغيلي للمجموعة المالية هيرميس 307 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2018، بينما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 200 مليون جنيه، وهو نمو سنوي تجاوز 18٪ بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية خلال الربع الثاني من عام 2017.



واختتم عوض أن الشركة تتطلع إلى المضي قدمّا في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية خلال الأشهر المقبلة عبر مواصلة التوسع بباقة المنتجات والخدمات عن طريق إطلاق نشاط التخصيم تحت قطاع التمويل غير المصرفي خلال العام الجاري مع بدء أنشطة قطاع بنك الاستثمار في السوق النيجيري الواعد. وأكد عوض أن الاستراتيجية التي تتبناها الشركة لتنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجغرافي والقدرات التنفيذية سوف تعزز من قدرتنا على تجاوز كافة التحديات التي تواجه أسواق المنطقة.